Israel übermittelte dem UN-Palästinenserhilfswerk Informationen über die mutmaßliche Beteiligung mehrerer Mitarbeiter an dem Terroranschlag auf das Land. Nun soll eine Untersuchung Klarheit schaffen.

Das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA will eine mögliche Beteiligung mehrerer seiner Mitarbeiter am Hamas-Massaker in Israel prüfen. „Ich habe die Entscheidung getroffen, die Verträge dieser Mitarbeiter sofort zu kündigen und eine Untersuchung einzuleiten, um unverzüglich die Wahrheit herauszufinden“, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini laut einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des UNO-Hilfswerks. Es seien „schockierende Anschuldigungen“.

Israel habe dem UNRWA Informationen über die mutmaßliche Beteiligung mehrerer Mitarbeiter übermittelt. „Jeder UNRWA-Mitarbeiter, der an Terroranschlägen beteiligt war, wird zur Verantwortung gezogen, auch durch strafrechtliche Verfolgung.“

UNO-Generalsekretär António Guterres zeigte sich entsetzt über die Nachricht, dass mehrere UNRWA-Mitarbeiter in die Terroranschläge in Israel verwickelt sein könnten. Er drohte den Betroffenen ebenfalls mit einer sofortigen Entlassung sowie strafrechtlichen Konsequenzen, sollte die Untersuchung ihre Beteiligung an den Attacken ergeben.

USA streichen vorübergehend Förderungen

„Jeder, der die Grundwerte der Vereinten Nationen verrät, verrät auch diejenigen, denen wir in Gaza, in der gesamten Region und anderswo auf der Welt dienen“, sagte Lazzarini weiter. Mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen seien seit Beginn des Krieges auf Hilfe angewiesen. Details dazu, auf welche Art Mitarbeiter möglicherweise an dem Terrorangriff auf Israel beteiligt waren und um wie viele Personen es sich konkret handelt, teilte Lazzarini nicht mit.

In einem Statement zeigte sich das US-Außenministerium besorgt über die Vorwürfe. Darin hieß es, dass sich zwölf UNRWA-Mitarbeiter an dem Massaker beteiligt haben könnten. Die Zuschüsse an das Palästinenser-Hilfswerk würden ausgesetzt, bis die Anschuldigungen geklärt seien.

UNRWA verurteilt „abscheuliche Anschläge“

Das UNO-Hilfswerk verurteilt nach Angaben des UNRWA-Generalkommissars die „abscheulichen Anschläge vom 7. Oktober“ aufs Schärfste und fordert die Freilassung aller aus Israel entführten Geiseln.

Bei dem verheerenden Überfall ermordeten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Palästinensergruppen in Israel mehr als 1.200 Menschen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 26 000 Menschen getötet. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet steht Israel international immer mehr unter Druck. (APA/dpa/red.)