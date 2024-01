Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler stellte in Washington die Nationale Strategie gegen Judenhass vor. Den USA fehle bisweilen das Bewusstsein für das Problem.

Washington. Sicher fühlte sich Sabrina Soffer nicht. Es waren die Tage nach dem Massaker der radikalislamischen Hamas in Israel, und Soffer sowie andere Aktivisten hatten an ihrer Universität Protest- und Gedenkaktionen geplant. Aktionen kündigten auch propalästinensische Studierende an, und die Veranstaltung war, so erzählt es Soffer heute, „eine Feier der Hamas-Attacke“. An eine Wand der George-Washington-Universität wurden Sprüche wie „Zionistischer Genozid“ projiziert. Das Rektorat wies die jüdischen Studenten an, vorsichtig zu sein. Und das sei beängstigend gewesen, erzählt die 21-jährige Philosophiestudentin und jüdische Aktivistin Soffer. „Wir kennen einander ja, die Studenten wissen, wer wir sind.“

„Sympathien mit Hamas“