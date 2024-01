„Presse“-Verkostung: Sieben Krapfen und ein Sieger

Wer hat den besten Krapfen von Wien? „Die Presse“ hat sich mit Konditorweltmeisterin Eveline Wild durchgekostet. Platz eins geht an einen Traditionsbetrieb: die Konditorei Heiner.

Wien. „Für mich ist das der Geruch von Kinderfasching“, sagt Eveline Wild und hebt die Nase vom Krapfen. „Der ist ein bissel kompakter, deswegen steht er schöner her, und er ist eher zitronig, fast zu viel. Die Marmelade? Nicht schlecht – aber die Frische fehlt da ein bisschen.“

Es ist Krapfen Nummer vier, von der Patissière bekommt er letztlich 21 von 30 möglichen Punkten: Halbzeit beim „Presse“-Faschingskrapfentest. Wer mit Eveline Wild Krapfen verkostet, bekommt nicht nur eine Punkteliste und den obligatorischen Zuckerschock – sondern erfährt nebenbei auch gleich sehr viel über die hohe Kunst des Krapfenbackens. Wann das Fett zu heiß war, wann wahrscheinlich chemische Helferlein im Spiel waren oder warum manche Krapfen (oder überhaupt: Fettgebäcke) ein bisschen metallisch schmecken.

Zum Test stehen an diesem Tag sieben verschiedene Versionen des Faschingsklassikers, die quer durch ganz Wien eingekauft wurden. Die Vorauswahl besteht aus Krapfen, die in der einen oder anderen Weise vielversprechend sind: Sie stammen aus renommierten Backstuben (Heiner), standen in anderen Tests schon am Stockerl (Groissböck) oder gelten als Publikumsliebling (Ströck). Und weil nur der Vergleich sicher macht, ist auch ein Krapfen vom Diskonter dabei (Hofer). Während Bäcker und Konditoren bei der Fülle inzwischen immer kreativer werden, von Zitronencreme über Cappuccino bis Dirndl (siehe Artikel unten), geht es hier ausschließlich um eine Geschmacksrichtung: die Marille.