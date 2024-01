Zwangspause: Shiffrin meldet sich nach Sturz aus dem Krankenhaus

Mikaela Shiffrin gibt nach ihrem schweren Sturz in der Cortina-Abfahrt zwar leichte Entwarnung, muss im Kampf um den Gesamtweltcup jedoch einen Dämpfer hinnehmen.

Als Mikaela Shiffrin in der Abfahrt von Cortina d‘Ampezzo am Freitag im Fangnetz landete und nach minutenlanger Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus abtransportiert werden musste, war das Schlimmste zu befürchten. Doch am Abend gab es leichte Entwarnung, die US-Amerikanerin hatte wohl Glück im Unglück.

Der US-Skiverband veröffentlichte einen WhatsApp-Screenshot von Shiffrin an ihre Teamkolleginnen. „Es ist alles okay“, schrieb die Weltcup-Gesamtführende darin. Im Krankenhaus von Cortina wurde in einer ersten Diagnose festgestellt, dass das vordere und hintere Kreuzband intakt seien. Laut ORF-Angaben muss Shiffrin mit einer Innenbandverletzung ein bis zwei Wochen pausieren.

Mikaela Shiffin verpasst zumindest drei Rennen. Reuters / Leonhard Foeger

Sie habe aktuell ziemliche Schmerzen, schrieb Shiffrin am Freitagabend auf Instagram. Sie werde mehr Informationen teilen, sobald sie mehr wisse. „Ich brauche ein bisschen Zeit, um das mit meinem Team zu verarbeiten und zu sehen, wie es mir in den nächsten Tagen geht“, teilte die xx-Jährige mit. Eines stehe jedoch schon jetzt fest: „Ich werde den Rest des Wochenendes nicht mehr Skifahren (Samstag und Sonntag steigen zwei weitere Speedrennen in Cortina) und auch nicht in Kronplatz (ein Riesentorlauf). Darüber hinaus ist es im Moment sehr schwer zu sagen.“

Große Chance für Lara Gut-Behrami

Damit verpasst die Gesamtweltcupführende zumindest drei Rennen. Drei Rennen, in denen ihre seit Freitag erste Verfolgerin Lara Gut-Behrami theoretisch voll punkten könnte. Aktuell liegt die Schweizerin 340 Zähler hinter Shiffrin.

Für Corinne Suter ist die Saison nach ihrer am Freitag zugezogenen Verletzung vorbei. Die Schweizerin zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung zu.