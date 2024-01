Frauen russischer Soldaten machen mobil: „Ich will meinen Mann zurück“

Russlands Frauen verlangen von Präsident Putin die Rückkehr ihrer eingezogenen Männer von der Front. Weil das Regime aber ihren Protest verhöhnt, werden sie immer radikaler im Ton.

Die Heimat verteidigen? Ich pfeife auf diese Heimat! Ich will meinen Mann zurück, mit Beinen und Armen, unversehrt!“

Maria Andrejewa redet sich in Rage, dreht sich einmal zu einer Frau um, einmal zu einer anderen, ihr weißes Kopftuch ist ihr auf die Schultern gerutscht. Die beiden vor ihr versuchen, sie zu beruhigen, mit Sätzen, aus denen so viel patriarchale Missachtung spricht, dass es Maria Andrejewa noch aufgebrachter macht. „Männer sind einzigartige Geschöpfe Gottes, als Krieger geschaffen. Wenn Sie ihn zurückholen, verliert er seine Männlichkeit. Beten Sie für ihn“, sagt eine Rothaarige und legt ihre Hand auf Andrejewas Kopf. Diese entwindet sich und schreit fast: „Mein Mann hat der Heimat genug geholfen!“

Die Mittdreißigerin ist in den Moskauer Präsidentenstab gekommen. Hier können Russen ihre Unterschrift abgeben, damit Wladimir Putin als Präsidentschaftskandidat für die Wahl im März registriert wird. Seine Wiederwahl ist zwar gemachte Sache, aber Unterschriften müssen eben für jeden Kandidaten her. So sei das Gesetz, will der Staat seinem Volk vermitteln. So wie Putin einst auch vermittelt hat, dass sogenannte Teilmobilisierte nach spätestens sechs Monaten Dienst an der Front in der Ukraine nach Hause kämen. Das Volk nahm es hin, kaufte Thermounterwäsche für die Männer, Väter, Brüder, kaufte schusssichere Westen, schickte Wollsocken an die Front, Kerzen für die Schützengräben, Essen. Es nimmt so ziemlich alles hin.