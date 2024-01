Falcos erster Fender-E-Bass wird versteigert: Der Musiker spielte das Instrument in den 70er- und 80er-Jahren bei Auftritten mit der Band Drahdiwaberl.

Memorabilien von Stars haben einen großen Sammlermarkt. Das Wiener Dorotheum versteigert nun Falcos ersten E-Bass. Zugleich schickt der legendäre Dire-Straits-Frontman Mark Knopfler gleich eine ganze Gitarrensammlung zu „neuen Abenteuern“ los.

Es reicht von Eintrittskarten über private Fotos und Kleidung bis zu Musikinstrumenten und sogar einmal zu einer Haarsträhne: Wenn es um die Begeisterung für Stars geht, ist nahezu alles verkäuflich, was die Angebeteten jemals berührt haben. So war ein Fan 2021 bereit, für eine blonde Haarsträhne des legendären, mit nur 27 Jahren durch Suizid gestorbenen Nirvana-Sängers Kurt Cobain, der als prägender Initiator des Grunge gilt, bei einer Auktion 14.145 Dollar zu bezahlen. Und vergangenen November kletterte eine bemalte Gitarre der Blues- und Rocklegende Eric Clapton bei einer Auktion auf 1,27 Millionen Dollar, ein neuer Rekord.

Für Schlagzeilen sorgte auch der Nachlass des britischen Rocksängers Freddie Mercury, den Sotheby’s ebenfalls im Vorjahr bei einer mehrtägigen Auktion für insgesamt 40 Millionen Pfund versteigerte, ein sogenannter White-Glove-Sale. Das bedeutet, dass alle 1406 Lose verkauft wurden und die meisten sogar für mehr als den oberen Schätzwert. Den höchsten Zuschlag von 1,74 Millionen Pfund erzielte der Stutzflügel „Yamaha G2 Baby Grand“, auf dem der 1991 gestorbene Queen-Frontman den Rockklassiker „Bohemian Rhapsody“ komponiert hatte.

Das Geschäft mit Memorabilien und Collectibles berühmter Persönlichkeiten und Stars funktioniert aber auch in Österreich gut. Besonders beliebt sind hier etwa Preziosen aus der Monarchie. Das Dorotheum veranstaltet eigene Kaiserhausauktionen, die immer großen Zuspruch finden. Aber auch Musikinstrumente sind beliebt. Erst im Dezember versteigerte das Dorotheum um 35.000 Euro den eigens für den Entertainer Peter Alexander angefertigten Halbkonzertflügel von Steinway & Sons, der sich in dessen Haus in Wien Grinzing befand.

Falcos erster E-Bass: „Do wiast amoi vü Göd dafüa kriagn“