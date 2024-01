Ex-Öbag-Aufsichtsrat Helm: „Kurz und ich sind nicht best buddies“

(c) Reuters / Elisabeth Mandl

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Wiener Landesgericht für Strafsachen. Er plädiert auf nicht schuldig. (c) Reuters / Elisabeth Mandl

Ex-Kanzler Kurz wird Falschaussage vorgeworfen – er bestreitet. Heute soll dazu Ex-Öbag-Aufsichtsrat Günther Helm als Zeuge befragt werden. Zudem kommen zwei russische Geschäftsleute zu Wort – per Video-Call nach Moskau. „Die Presse“ berichtet live aus dem Wiener Straflandesgericht.

„Unglücklicherweise können wir nicht nach Österreich reisen“, schrieben die beiden russischen Geschäftsleute Waleri Afinogenow und Aleko A. an Richter Michael Radasztics. Als Zeugen befragt werden sie heute im Prozess gegen den früheren Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dessen einstigen Kabinettschef Bernhard Bonelli trotzdem. Und zwar ab 13 Uhr per Videostream nach Moskau. Der Zweck: Sie sollen zu einem Treffen mit dem Hauptbelastungszeugen Thomas Schmid, einst Kurz-Vertrauter und Vorstand der Staatsholding Öbag, befragt werden. Denn: Schmid soll ihnen erzählt haben, von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) unter Druck gesetzt worden zu sein. Zuvor wird Günther Helm in den Zeugenstand treten. Der CEO des saudiarabischen Handelskonzerns Cenomi Retail wurde im Februar 2019 als Vize-Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats der Öbag bestellt - im Oktober 2022 gab er die Posten wieder ab. Der Liveticker zum Mitlesen: