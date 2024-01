Nationalratswahl: Grüne planen Bundeskongress für 22. Juni

Bei dem Bundeskongress soll die Kandidatenliste festgelegt werden.

Die Grünen planen für 22. Juni einen Bundeskongress zur Festlegung der Kandidatenliste für die Nationalratswahl. Die Veranstaltung soll in Wien stattfinden, so Generalsekretärin Olga Voglauer in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ am Sonntag. Vizekanzler Werner Kogler hat zuletzt mehrfach betont, wieder als Spitzenkandidat antreten zu wollen.

Zunächst steht aber noch ein Bundeskongress am 24. Februar in Graz am Programm. Dort soll wiederum die Kandidatenliste für die EU-Wahl am 9. Juni bestimmt werden. Spitzenkandidatin soll dabei die Umweltaktivistin Lena Schilling werden, für den zweiten Platz hat sich der EU-Abgeordnete Thomas Waitz beworben. (APA)