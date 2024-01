Josiah Tiner wurde in den USA zum Meisterröster ausgebildet und veredelte die seltene Rösttechnik in der Steiermark. Schon vor Jahren gewann ein Barista mit seinem Kaffee die World-Latte-Art-Championship in Mailand. Etwas später bot ihm ein Großproduzent drei Millionen Euro für das Know-How. Warum er abgelehnt hat, wie er überhaupt auf Kaffee gekommen ist und was er mit seinem Geld macht, erzählt Tiner im Gespräch mit der „Presse“.

„Die Presse“: Sie sprechen als Amerikaner steirischen Dialekt? Fast wie ein umgekehrter Frank Stronach.

Josiah Tiner: Ich bin in Kansas geboren und war dort bis zum sechsten Lebensjahr. Dann sind wir vier Kinder mit den Eltern eine Zeit lang quer durch Amerika gereist, weil meine Eltern in ihrer freikirchlichen Community Co-Financiers für ein Gasthofprojekt in Salzburg suchten. Und Anfang der 1990er-Jahre sind wir in Salzburg gelandet.

Warum Salzburg?

Mein Vater, eigentlich ein Panzerfahrer im Offiziersrang, ließ sich auf der damaligen US-Militärbasis am Chiemsee in Bayern stationieren und diente dort als Militärseelsorger. Gewohnt aber haben wir im Salzburgischen Großgmain, wo meine Eltern eben diesen Gasthof mit 180 Betten gekauft sowie renoviert hatten und bewirtschafteten. Mein Vater pendelte fortan zwischen Gasthof und Militärbasis am Chiemsee. Eine etwas schräge Geschichte, nicht wahr?

Definitiv. Die Militärseelsorge war Vaters Hauptberuf?

Ja, und die Mutter hat den Gasthof mit Pension geführt. Und wir haben geholfen. Unsere Gäste waren vorwiegend englischsprachig – teils direkt aus den USA, teils von den Militärbasen in Deutschland. Das war mein Leben bis 16.