„Er bot mir drei Millionen Euro. Ich lehnte ab“

Josiah Tiner: Ich bin in Kansas geboren und war dort bis zum sechsten Lebensjahr. Dann sind wir vier Kinder mit den Eltern eine Zeit lang quer durch Amerika gereist, weil meine Eltern in ihrer freikirchlichen Community Co-Financiers für ein Gasthofprojekt in Salzburg suchten. Und Anfang der 1990er-Jahre sind wir in Salzburg gelandet.