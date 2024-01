Das Geschenk im Föhrenwald

Sonntagfrüh im Föhrenwald oberhalb von Mödling/Maria Enzersdorf bei der Burg Liechtenstein. Die Stille lädt die Batterien gegen den Lärm des Tages und man sinniert gern übers Leben und so.

Der Himmel ist mittelblau, die Sonne noch matt orange verschleiert, es hat zwei, drei Grad und die erdig-steinigen Pfade sind gefroren, Pelzchen morgenfrostiger Eiskristalle überziehen graue Steine und Äste, mischen sich mit Moos zu starrem Schaum. Die grauen Rinden der Föhren splittern ab, und wenn du Glück hast, krabbeln Eichhörnchen dort herum, das macht ein kratzeliges Geräusch. Heute hat eines versucht, aus einem Vogelhaus einen Meisenknödel zu klauen.

Der Wald fiel mir erst zu Beginn der Pandemie richtig auf (wann war das noch mal?), speziell am Morgen herrscht herrliche Stille, man trifft auf ein paar Jogger und Leute mit Hunden und tankt Ruhe für den Lärm des Tages. Die Stürme der vergangenen Wochen sind wie Sensen durchs Gehölz gerauscht, gefühlt liegt jeder zehnte Baum umgeknickt da, hängt oft noch schräg in der Luft, weil ihn die Äste eines anderen Baums im Sturz auffingen. Irgendwie nicht ganz ungefährlich, man sollte besonders alert beim Herumspazieren sein.

Nun ja, dann schau ich übers Wiener Becken, hocke auf einer Bank auf der großen Lichtung und denk an den englischen Spruch, den mein Bub kürzlich einfach so gesagt hat: „Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That’s why it is called present.“ (wg)

E-Mails an: wolfgang.greber@diepresse.com