Skandal um Palästina-Helfer: UNO gelobt Klärung

Das UN-Palästinahilfswerk UNRWA steht vor dem Abgrund, weil Mitarbeiter beim Hamas-Angriff auf Israel mitgewirkt haben. Mehrere Länder haben die Finanzierung der Organisation eingestellt, die ohnehin seit Langem kritisiert wird und durch Dubiositäten auffällt.

New York/Amman/Gaza. Nach den jüngst aufgetauchten schweren Vorwürfen gegen Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks der UNO (UNRWA) im Gazastreifen hat UN-Chef António Guterres am Sonntag Konsequenzen angekündigt: „Jeder Mitarbeiter, der in Terrorakte verwickelt ist, wird zur Rechenschaft gezogen werden, auch strafrechtlich.“ Das Büro für interne Ermittlungen sei aktiv.

Israel hatte Beweise vorgelegt, wonach zwölf Beschäftigte der UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) am Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober mitgewirkt hatten. Details wurden nicht genannt, doch hieß es, dass einer der zwölf tot und zwei weitere noch nicht identifiziert seien. Die übrigen habe man entlassen. Guterres sprach von „verabscheuungswürdigen angeblichen Handlungen“, die man ihnen vorwerfe.

Die 1949 gegründete Organisation mit Sitz in Amman (Jordanien) und Gaza steht unter massivem Druck, weil nunmehr bereits mindestens neun Staaten ihre Zahlungen an sie einfroren, darunter Haupt­finanziers wie die USA, Deutschland und Japan. So weit will Österreich noch nicht gehen. Allerdings stehe momentan sowieso keine Zahlung an, hieß es im Außenministerium gegenüber der „Presse am Sonntag“. Österreich überweist jährlich 400.000 Euro an die UNRWA sowie drei Millionen Euro für ein Gesundheitsprojekt. Man fordere jetzt „Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung“.

Schweizer Chef spricht von „Kollektivstrafe“

Guterres betonte, die Finanzierung reiche jetzt nicht, um die zwei Millionen Menschen in Gaza im Februar zu unterstützen. Er bat Staaten, die ihre Beiträge aussetzten, um Milde. Die Zehntausenden Mitarbeiter sollten nicht bestraft werden. UNRWA-Chef Philippe Lazzarini, ein Schweizer, sagte, er sei über die Vorwürfe schockiert, allerdings auch darüber, dass UNRWA-Geldgeber ihre Beschlüsse zum Aussetzen der Hilfe „auf Basis von mutmaßlichem Verhalten einiger weniger Leute treffen“. Die Palästinenser bräuchten aber „keine zusätzliche kollektive Bestrafung“.

Die Hamas sprach von einer Hetzkampagne Israels gegen Helfer. „Das Nazigebilde“ wolle „alle Lebensadern unseres Volkes abschneiden“. Israel will die UNRWA nach Kriegsende aus Gaza werfen. Außenminister Israel Katz rief Lazzarini zum Rücktritt auf, Regierungssprecher Eylon Levy sagte, die UNRWA sei „eine Front der Hamas“.

Fragwürdige formale Flüchtlingsvermehrung

Die Organisation wird schon lang kritisiert. Es heißt, ihre rund 30.000 Mitarbeiter, meist aus dem arabisch-islamischen Raum, sympathisierten mit den Palästinensern, im Lehrstoff für Kinder an UNRWA-Schulen seien antiisraelische Inhalte, man fand Waffen in UNRWA-Einrichtungen. Der Flüchtlingsstatus der Palästinenser werde endlos vererbt, selbst wenn die Leute in Staaten gut integriert sind. Das Hilfswerk wolle, dass sie formal immer Flüchtlinge bleiben, und das über Generationen von Nachkommen. So wurden aus ca. 700.000 vertriebenen Palästinensern Ende der 1940er-Jahre bis heute formal tatsächlich schon mehr als fünf Millionen.

Kritisiert wird vielfach auch, dass das weltweit im Prinzip für Flüchtlinge (außer eben den Palästinensern) zuständige UN-Hilfswerk UNHCR viel weniger Mitarbeiter hat, zuletzt etwa 19.000 statt der erwähnten rund 30.000 der UNRWA. Dabei hatte das UNHCR zuletzt (Daten von 2021/22) mehr als 21 Millionen Menschen in Betreuung, bei weltweit geschätzt (ohne Palästinenser) etwa 95 Millionen Vertriebenen, Asylsuchern und Binnenflüchtlingen. (ag./wg)