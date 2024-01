Model Anya Elsner fliegt aus dem Dschungelcamp

Sie wollte zeigen, dass sie nicht nur anecken und auch freundlich sein kann, den Zuschauern der RTL-Sendung war das offenbar nicht spannend genug. Anya Elsner hat den Dschungel verlassen.

Model Anya Elsner kann sich keine Hoffnungen mehr auf den Dschungelcamp-Sieg machen. Die 20-Jährige flog aus der am Sonntagabend ausgestrahlten RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ raus, weil sie zu wenig Zuschauerstimmen bekam. Nun kämpfen noch neun Promi-Dschungelcamper um die Krone. Das Finale steigt am Sonntag (4. Februar).

Anya, die schon Kandidatin bei „Germany‘s Next Topmodel“ gewesen war, das Modelgeschäft aber mittlerweile hinter sich gelassen hat, ist inzwischen die dritte Frau, die nicht mehr dabei ist. Zuerst hatte freiwillig Model Cora Schumacher aufgehört. In der am Samstag ausgestrahlten Sendung flog dann Modedesignerin Sarah Kern raus. (APA/dpa)