Die Arbeitssituation bei den Banken ist weitaus besser als in der Gesamtwirtschaft. Das liegt nicht nur am Fachkräftemangel und am demografischen Wandel. Experten sehen noch einen wichtigen anderen Grund. Die Banken jedenfalls buhlen mit attraktiven Jobangeboten.

Die deutsche Bankenbranche hat trotz trüber Konjunktur im vierten Quartal die Anzahl ihrer Stellenangebote weniger stark reduziert als die Gesamtwirtschaft. Viele Institute kämpfen mit einem Mangel an Fachkräften und der Tatsache, dass zahlreiche Mitarbeiter bald in Rente gehen.

Die Zahl der von Banken, Kreditinstituten und Fintechs in Deutschland öffentlich ausgeschriebenen Stellen belief sich im vierten Quartal 2023 auf 32.852. Das ist zwar ein Minus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In der Gesamtwirtschaft jedoch sank die Anzahl der öffentlich ausgeschriebenen Stellen um rund elf Prozent. Das zeigt eine Erhebung des Berliner Personalmarktspezialisten Index Gruppe, die Bloomberg News exklusiv vorliegt.

Die Gründe

Fachkräftemangel und demografischer Wandel dürften nicht die einzigen Gründe für die hohe Anzahl an Ausschreibungen sein.