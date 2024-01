Gegen Montagabend will der österreichische Rechtsextreme Martin Sellner in Passau ankommen.

Gegen Montagabend will der österreichische Rechtsextreme Martin Sellner in Passau ankommen. Imago / Frank Hoermann / Sven Simon

Der 35-jährige Österreicher reagiert auf das deutsche Prüfverfahren eines Einreiseverbots mit einer PR-Aktion: Am Montagabend will er ein Café im bayerischen Passau besuchen. Sein ursprünglich anvisiertes Lokal hat ihm angeblich aber bereits Hausverbot erteilt.

„Bayerischer Zwetschgen-Trüffel“ oder „Petits Fours Kirschblüten“ gibt es im Café Greindl in der Wittgasse in Passau. Martin Sellner sagte in einem Video, er werde sich aber für einen Klassiker entscheiden: den Gugelhupf. Am Montagabend will der 35-jährige Rechtsextreme auf der deutschen Seite des Inns ankommen. Er tritt die Reise aber nicht nur wegen der Süßspeisen an.

Sellner will mit seiner PR-Aktion die deutschen Behörden herausfordern. Die prüfen gerade, wie sie den EU-Bürger „aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit“ in Zukunft von der Einreise nach Deutschland abhalten können. Das Verfahren dazu läuft laut deutschen Medienberichten bei der Ausländerbehörde der brandenburgischen Hauptstadt Potsdam.

Archivbild von Martin Sellner aus dem Jahr 2019. Die Presse

In einem Landhaus in Potsdam hielt Sellner im November einen Vortrag, in dem er laut der Rechercheplattform Correctiv die Aussiedlung von Millionen Menschen aus Deutschland vorgeschlagen haben soll. Das Magazin Spiegel berichtete außerdem, die deutsche Bundespolizei habe den Österreicher zur verdeckten Fahndung ausgeschrieben. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sellner die Einreise bereits verboten ist.

Immer wieder Einreiseverbote

Sollte die Grenzpolizei den Österreicher kontrollieren, könnte sie ihm nach Rücksprache mit dem Bundespolizeipräsidium die Einreise verweigern oder ihn zurückschicken. Ob dafür die Bedingungen erfüllt sind, ist derzeit noch unklar. Die Behörden kommentieren keine Einzelfälle. Bevor wiederum die Ausländerbehörde in Potsdam ein Einreiseverbot verhängen kann, muss sie Sellner erst anhören. Der sagt, er wolle sich juristisch wehren und habe keinen seiner Termine auf deutschem Boden abgesagt.

In der Vergangenheit haben deutsche Behörden immer wieder EU-Bürger an der Einreise gehindert. Zum Beispiel wollte im Jahr 2020 ein Däne im Berliner Bezirk Neukölln öffentlich den Koran verbrennen. Er durfte das Flugzeug nicht verlassen, in dem er angereist war und würde zurück nach Dänemark geschickt. Im Jahr 2022 kam eine spanische Rechtsextremistin am Frankfurter Flughafen an, die Polizei fand in ihrem Gepäck eine Hakenkreuzfahne und das Buch „Mein Kampf“. Sie wurde nach Madrid zurück geschickt. Sellner wurde bereits im Jahr 2018 an der Einreise nach Großbritannien gehindert – damals noch EU-Mitglied.

Einen Gugelhupf im Café Greindl wird der Österreicher aber nicht bekommen: Die Betreiber wollen nichts mit ihm zu tun haben, wie Sellner selbst online bekannt gab. Er lässt seine Fans nun abstimmen, welches Passauer Café er stattdessen besuchen soll. (red)

>> Die Enthüllungen der Rechercheplattform Correctiv

>> Der Artikel im „Spiegel“