Nach CRH aus Irland verlegt nun auch der noch größere Schweizer Baustoffriese Holcim sein Nordamerikageschäft an die New Yorker Börse. Allein die Nachricht darüber treibt den Aktienkurs.

Der Schweizer Zementkonzern Holcim bringt sein Nordamerikageschäft an die Börse in New York. Als Bewertung peilt der größte Zementhersteller der Welt mehr als 30 Milliarden Dollar (26 Milliarden Franken) für die schnell wachsende Sparte an. Vorbörslich sorgte die Ankündigung für Nachfrage.

Abspaltung „wertsteigender Schritt“