Der konjunkturelle Abschwung hat sich im Dezember 2023 fortgesetzt.

Laut einer Schätzung der Statistik Austria gingen die Umsätze in der Industrie und am Bau zum Vorjahresmonat um 10,5 Prozent zurück. Gleichermaßen sank das Arbeitsvolumen um 2,9 Prozent, teilte die Behörde am Montag in einer Aussendung mit. Einen Stellenabbau gab es dabei allerdings nicht: Mit einem Plus von 0,1 Prozent blieb der Beschäftigtenindex in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. (APA)