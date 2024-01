Kinder und Jugendliche stachen mit Messer auf 16-Jährigen ein

Die mutmaßlichen Täter waren erst zwischen zwölf und 14 Jahre alt. Die fünf sprachen einen ihnen völlig unbekannten Teenager bei der Bushaltestelle an und schlugen auf ihn ein. Der 16-Jährige, der dazwischen ging, kassierte die Messerstiche.

Ein 16-Jähriger hat nach einer Attacke von fünf unbekannten Kindern und Jugendlichen in Wien-Favoriten Stichwunden am Oberschenkel erlitten. Sonntagabend war der Bursch mit drei Freunden unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die Gruppe stand bei einer Bushaltestelle, als sie von fünf jungen – und ihnen völlig unbekannten – männlichen Jugendlichen angesprochen wurden. Daraufhin eskalierte die Situation schnell.

Die mutmaßlichen Täter, die erst zwischen zwölf und 14 Jahren alt sein sollen, sprachen einen Jugendlichen der Gruppe an, ob sie sich nicht kennen würden. Als einer der Burschen verneinte, wollte die Teenie-Gruppe ihn schlagen. Der 16-Jährige ging laut Polizeiangaben beherzt dazwischen und es begann eine körperliche Auseinandersetzung.

Stichwunden am Oberschenkel

Im Zuge der Rangelei flüchtete der Jugendliche in den Bus, der bereits im Haltebereich stand. Dort angekommen, bemerkte er zwei Stichwunden an seinem Oberschenkel. Laut ersten Ermittlungen wurde er vermutlich mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand attackiert. Der 16-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht.

Die fünf bisher Unbekannten flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Kriminalreferat übernommen. (APA)