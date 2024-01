Mann warf Kleider der Ex-Freundin von Balkon, sie stahl sein Bargeld

Ein Nordmazedonier trennte sich von einer Serbin. Im Zuge der Trennung vergriff sich er an ihren Kleidern, sie nahm sein Bargeld in der Höhe von mehr als 10.000 Euro mit.

Das Beziehungsende eines Paares hat Sonntagfrüh für einen Polizeieinsatz in Wien-Ottakring gesorgt. Der frisch getrennte 39-Jährige warf im Zuge einer Meinungsverschiedenheit zuerst zahlreiche Kleidungsstücke seiner 23-jährigen Ex-Freundin vom Balkon aus dem dritten Stock eines Mehrparteienhauses, wie die Polizei am Montag berichtete. Beim Verlassen der Wohnung im Beisein der bereits alarmierten Beamten soll die Frau dann mehr als 10.000 Euro an Bargeld gestohlen haben.

Mann forderte Geld zurück, sie versuchte zu flüchten

Laut Angaben der Polizei kam es in den vergangenen Tagen zu der Trennung des Nordmazedoniers mit der Serbin. Die 23-Jährige verließ nach dem Streit am Sonntag dann unter Begleitung der Beamten die Wohnung und nahm dabei auch einige persönliche Gegenstände mit. Scheinbar ließ sie dabei auch Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe mitgehen, was der Mann jedoch rasch bemerkt hatte. Er lief seiner Ex-Freundin und den Beamten hinterher und forderte das Geld zurück.

Die 23-Jährige versuchte zunächst noch zu flüchten, konnte aber kurze Zeit später samt des gesuchten Geldbetrags angehalten werden. Die Tatverdächtige wurde in weiterer Folge über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Weshalb der Mann einen so hohen Geldbetrag zu Hause hatte, war zunächst noch unklar. (APA)