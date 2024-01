Innsbrucker Bürgermeister Willi will flächendeckend Tempo 30

Die StVO-Novelle will er zum Anlass nehmen, um in ganz Innsbruck Tempo 30 einzuführen. ÖVP-Spitzenkandidat Tursky: „Schluss mit dem Drüberfahren“

Der „30er“ wird zum Innsbrucker Wahlkampfthema. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) nahm am Montag die Straßenverkehrsordnungsnovelle der türkis-grünen Bundesregierung zum Anlass, erneut flächendeckend Tempo 30 als „Grundgeschwindigkeit für die Landeshauptstadt“ einzufordern. Die sich in Begutachtung befindende Novelle erleichtere das deutlich, sagte Willi angesichts der am 14. April stattfindende Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl.

Man könne dadurch das etablieren, was „zwei Drittel der Innsbrucker Bevölkerung will“, meinte er. Tempo 30 habe jedenfalls entscheidende Vorteile: „Wir können zum Teil den Tempo-Schilderwald in der Stadt beseitigen und auch auf so manche Ampel verzichten.“ Zudem werde es bei Tempo 30 „sicherer und leiser in der Stadt“.

Bisher hätten solche Vorhaben - zumal die „Erforderlichkeit“ mittels Gutachten dargestellt werden musste - „relativ aufwändige Behördenverfahren nach sich gezogen“, sagte Willi. Mit der Novelle komme es nunmehr zu einer lange ersehnten „Entbürokratisierung“. Damit werde es schließlich einfacher, über „Tempo 30 im Gemeinderat abzustimmen“. Dort ortete Willi „eine Bereitschaft für Tempo 30 über die Parteigrenzen hinweg.“

ÖVP dagegen

Eine Absage kam jedoch von einem vom „das Neue Innsbruck“-Bürgermeisterkandidat und ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky. Innsbruck müsse „eine Stadt für alle“ sein, das „Drüberfahren“ gehöre beendet, richtete er dem grünen Stadtchef in einer Aussendung aus. „Schon wieder will man mit populistischen Ansagen die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausspielen. Das bringt nichts und die grüne Stadtführung hat aus dem Streit der letzten Jahre nichts gelernt“. Er sage „Ja zum 30er, dort wo es Sinn macht“, etwa vor Kindergärten, Schulen und in Wohngebieten, wo es die Menschen wollen.

Die Innsbrucker Grünen hatten schon mehrmals versucht, in der Tiroler Landeshauptstadt eine flächendeckende Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h einzuführen. Im Oktober 2022 stand beispielsweise zur Diskussion, Tempo 30 mit Ausnahme von Durchzugsstraßen zu verordnen. Eine politische Mehrheit für dieses Vorhaben fand Willi - der seit 2021 koalitionsfrei mit einem freien Spiel der Kräfte regiert - bisher nicht. (APA)