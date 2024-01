Die Posse ums deutsche Klimageld

Eigentlich sollte das Klimageld dafür sorgen, die steigenden CO2-Preise abzufedern. Aber die deutschen Behörden mühen sich, einen Mechanismus für die Auszahlung zu finden.

Der Vorschlag, um das Klima zu schonen, geht grob vereinfacht so: Wer Treibhausgas ausstößt, soll dafür einen Preis zahlen, den CO 2 -Preis. Damit jene mit weniger Geld von den neuen Kosten aber nicht überfordert werden, zahlt der Staat einen Ausgleich, das Klimageld. In der Theorie hieße das: Wer ohnehin wenig Treibhausgase produziert, kann unter dem Strich damit rechnen, dass mit dem Klimageld ein Plus übrig bleibt. Wer einen Lebensstil führt, der viel Treibhausgas erzeugt, muss dafür bezahlen.