Murmeltiertag mit Bill Murray im Wiener Votivkino

Am kommenden Freitag, 2. Februar, zeigt das Votivkino in Wien den zeitlosen Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Eine der zahlreichen Spezialvorstellungen des Programmkinos.

Spezielle Vorstellungen zu speziellen Anlässen gehören schon vielen Jahren zum Markenzeichen des Votivkinos in Wien. „Love Actually“ am Tag vor Weihnachten und „When Harry Met Sally“ am Valentinstag beispielsweise sind für Cineasten Fixtermine. Ein solcher steht auch am kommenden Freitag an, den 2. Februar.

An diesem Murmeltiertag (Groundhog Day) wird nämlich der legendäre Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ (1993) mit Bill Murray und Andie MadDowell in den Hauptrollen gezeigt. Murray spielt darin bekanntlich den zynischen Wettermoderator Phil, der in eine Zeitschleife gerät und denselben Tag – den Murmeltiertag – wieder und wieder erlebt. Erst, als er sich langsam zu einem sympathischeren und selbstloseren Menschen entwickelt, in den sich MacDowells Charakter Rita verliebt, endet die Zeitschleife.

„Groundhog Day“, wie er im Original heißt, wurde dutzendfach kopiert und gilt mit seinen originellen Ideen und großartig harmonierenden Darstellern bis heute als die Mutter aller Zeitschleifen-Filme. Im Fernsehen wird er immer noch im Hauptabendprogramm gezeigt und erreicht regelmäßig ein Millionenpublikum. Das Votivkino zeigt ihn um 19:30 Uhr in einer Spezialvorstellung, selbstverständlich in der englischen Originalfassung.

Der Groundhog Day ist in Teilen der USA ein wichtiges kulturelles Ereignis. Dabei werden im Zuge von Festen Murmeltiere aus ihrem Bau gelockt. Wenn es beim Rauskommen seinen eigenen Schatten sieht, weil die Sonne entsprechend hell scheint, bedeutet das, dass der Winter noch weitere sechs Wochen andauert. (red.)

