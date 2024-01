Große Bankinstitute und Versicherungskonzerne sind inzwischen verpflichtet, ihr Nachhaltigkeitsprofil offenzulegen. In Zukunft werden aber auch andere Branchen um eine umfangreiche ESG-Dokumentation nicht herumkommen – selbst dann, wenn formell keine Pflicht dazu besteht. Warum das so ist und wie Betriebe sich auf die neuen Anforderungen vorbereiten können.

Die Bemühungen, Europas Wirtschaft im Rahmen des Green Deal nachhaltig auszurichten nehmen an Fahrt auf. Unternehmen aus dem Finanz- und Versicherungssektor, die eine bestimmte Größe überschreiten, sind inzwischen auch gesetzlich dazu verpflichtet, in einem Nachhaltigkeitsbericht über ihre ESG-Bilanz Auskunft zu geben. In Zukunft wird die Zahl der Berichtspflichtigen weiter steigen und letztlich auch jene umfassen, die laut Gesetz zwar nicht berichten müssen, aufgrund von Kundenerwartungen aber dennoch nicht umhin kommen, ihr ESG-Profil offenzulegen.

Für Peter Wagesreiter, Partner bei HSP.law, ist das der entscheidende Punkt an der Green-Deal-Architektur. „Die EU-Offenlegungsverordnung verpflichtet Finanzdienstleiter dazu, transparent mit etwaigen Nachhaltigkeitsrisiken umzugehen. Jede Bank muss daher indirekt darüber Auskunft geben, wie nachhaltig die Kunden und Projekte sind, die sie finanziert. Um das tun zu können, verlangen Banken von ihren Kunden inzwischen sehr genaue Auskünfte darüber, wie diese mit ESG-Themen umgehen. Letztlich muss daher jedes Unternehmen, das Finanzierungen braucht, damit rechnen, von der Bank sehr genau zu Themen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit befragt zu werden.“

Keine Finanzierung ohne ESG-Dokumentation

Fallen die Antworten unbefriedigend aus oder kann ein Unternehmen sie nicht geben, muss es bei der Finanzierung mit beträchtlichen Nachteilen rechnen. Es hat dann auch keine Chance, Teil der immer beliebteren Green Fonds oder anderen nachhaltigen Anlageformen zu werden.

Doch selbst, wenn ein Unternehmen weder Finanzierungen braucht noch als ein grünes Unternehmen am Finanzmarkt teilnehmen will, kann es sich dennoch sehr schnell zu einer Offenlegung seines ESG-Profils gezwungen sehen: nämlich dann, wenn ein Kunde nach ESG-Daten fragt, weil er seiner Bank gegenüber nachweisen will, dass er nachhaltig arbeitet und nur mit grünen Lieferanten und Dienstleistern zusammenarbeitet.

„Die für Finanzinstitutionen geltende Offenlegungspflicht hat eine Kaskade ausgelöst, die dazu führt, dass nahezu jedes Unternehmen, das am Wirtschaftsleben teilnimmt, irgendwann einmal, sei es der Bank, sei es seinen Kunden gegenüber ESG-Fakten offenlegen muss. Das war wohl durchaus so gewollt und in dieser Hinsicht ist die EU-Offenlegungsverordnung ein stringent aufgesetztes Konstrukt“, sagt Wagesreiter.

Komplexe Fragen zur Nachhaltigkeit

Die andere Seite der Medaille ist freilich, dass gerade kleinere Unternehmen oft überfordert sind, wenn sie zum Beispiel beantworten sollen, welche Outside-in-Nachhaltigkeitsrisiken wie etwa Extremwetterereignisse und welche Inside-out-Risiken wie etwa Fehlverhalten von Mitarbeitern sie haben.

Ilona Kolotiy

»„Hier lohnt es sich, mit eine*r Expert*in die wichtigsten Punkte zu klären, um in Fall des Falles die entsprechenden Antworten verfügbar zu haben. Unsere Kanzlei bietet daher an, dass wir gemeinsam mit dem Kunden branchenspezifische Fragebögen durchgehen, in denen alle wichtigen ESG-Themen, erhoben werden. Bei etwaigen Nachfragen kann man dann darauf zurückgreifen“,« Peter Wagesreiter HSP.law-Partner

Schwierig: ESG-Berichterstattung und Datenschutz

Ob man, ohne dazu gesetzlich verpflichtet zu sein, auch einen formellen ESG-Bericht erstellen und ihn öffentlich verfügbar machen soll, ist hingegen eine Frage, die sorgfältig abgewogen werden sollte, findet Wagesreiter.

Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, gilt es jedenfalls besondere Aufmerksamkeit auf Fragen des Datenschutzes zu richten. „In vielen Fälle ist es so, dass die Veröffentlichung von ESG-Daten, etwa über Lohngleichheit oder die Nicht-Diskriminierung von Minderheiten, zu Verstößen gegen den Datenschutz führen kann – und zwar dann, wenn daraus Rückschlüsse auf konkrete Personen möglich werden. Das lässt sich verhindern, muss aber im Vorfeld mit dementsprechend sachkundigen Expert*innen geklärt werden.“

Eines ist für Wagesreiter aber klar: „Es gibt für Unternehmen auf jeden Fall guten Grund, transparent über die Nachhaltigkeitsaspekte ihrer Geschäftstätigkeit zu informieren. In Zukunft werden Kunden das noch stärker als bisher einfordern.“