Weniger Übernahmen in Österreich, aber Volumen fast verdreifacht

Insgesamt kam es im Vorjahr in Österreich zu weniger Firmenübernahmen. Das Volumen stieg dagegen kräftig an und verdreifachte sich nahezu von 2,3 Milliarden auf 6,6 Milliarden Euro.

Belastet von hohen Zinsen, volatilen Rohstoffpreisen und einem unsicheren Investitionsfeld fanden in Österreich im Vorjahr deutlich weniger Firmenübernahmen statt. Nach 297 Transaktionen davor gab es 2023 nur noch 227 Deals, das ist ein Minus von 24 Prozent. Das Volumen stieg dagegen kräftig an und verdreifachte sich nahezu von 2,3 Milliarden auf 6,6 Milliarden Euro. Das geht aus einer Analyse des Unternehmensberaters EY hervor.

Getrieben wurde das Volumen von wenigen großen Transaktionen. Der größte Kauf des Vorjahres war die Übernahme des Wiener Spediteurs cargo-partner durch Nippon Express um 1,4 Milliarden Euro. Dahinter rangierten die Übernahme von 61 Prozent der Anteile der Constantia Flexibles Group durch One Rock Capital Partners um 1,1 Milliarden Euro, der anteilige Kauf von 20 Prozent an der IMS Nanofabrication durch Bain Capital um 785 Millionen Euro, der Kauf von 25,1 Prozent an der Energie Steiermark AG durch das Land Steiermark um 525 Millionen Euro und der Kauf von 29,9 Prozent von RHI Magnesita durch Rhône Capital.

Investoren zurückhaltend

Insgesamt machten die fünf größten Transaktionen ein Volumen von 4,3 Milliarden Euro aus und damit rund zwei Drittel des Gesamtvolumens aus. Die übrigen 35 Prozent des Volumens teilten sich auf 29 weitere Deals auf, geht aus der EY-Analyse hervor.

Das Transaktionsvolumen entwickelte sich dagegen für fünf Quartale in Folge rückläufig. Der Trend zog sich durch alle Kategorien. Das spiegle die Zurückhaltung der Investoren in einem unsicheren Klima wider, schreibt EY. Inner-Österreichische Deals gingen 2023 um 8,2 Prozent zurück, Käufe von österreichischen Unternehmen durch ausländische Firmen reduzierten sich um 22,6 Prozent auf 89 Deals. Heimische Firmen wiederum kündigten im Vorjahr 93 Transaktionen an, was einem Rückgang zum Jahr 2022 um 30 Prozent entspricht.

Zuversichtlich für 2024

Für das angelaufene Jahr 2024 rechnet EY nach dieser Schwächephase wieder mit einer Erholung des M&A-Markts. Denn der Zinserhöhungszyklus sollte heuer nicht fortgesetzt werden. Das sollte Investoren wieder mehr Sicherheit für künftige Transaktionen geben, sagte Eva-Maria Berchtold, Partnerin und Leiterin der Strategie- und Transaktionsberatung von EY Österreich am Dienstag. (APA)