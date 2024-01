Bevor er zu alt wird: Rainer Hunold steigt aus „Der Staatsanwalt“ aus

Die freitagabendliche Krimiserie „Der Staatsanwalt“ braucht einen neuen Hauptdarsteller: Rainer Hunold will heuer das letzte Mal in die Rolle Anwalts Bernd Reuther schlüpfen.

Seit mehr als 15 Jahren tritt er regelmäßig im Freitag-Hauptabendprogramm im ZDF und ORF 2 seinen Dienst an: „Der Staatsanwalt“ Bernd Reuther, dargestellt von Rainer Hunold. Doch der Schauspieler möchte heuer das letzte Mal vor der Kamera der Krimireihe stehen, berichtet die Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf einen Sprecher des ZDF: Rainer Hunold ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, 2024 die letzten Folgen als ‚Staatsanwalt‘ zu drehen. Das ZDF bedankt sich bei ihm für die vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit und freut sich, dass er 2024 noch für eine Staffel zur Verfügung stehen wird“, heißt es in einem Statement.

Grund für seinen Abschied sei sein Alter, sagte der 74-jährige Hunold in einem Interview für das ZDF anlässlich der neuen Serienstaffel ab Mitte Februar: „Glaubwürdigkeit und Authentizität waren mir immer wichtige Kriterien für die Figuren, die ich gespielt habe“, so der Schauspieler. „Angesichts meines Alters habe ich mich daher entschlossen, den von mir in über 120 Folgen gespielten Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther in den Ruhestand zu entlassen.“ Er möchte verhindern, „dass die im ‚richtigen Leben‘ unumgängliche Altersgrenze für Juristen, die ich privat längst überschritten habe, die Glaubwürdigkeit der von mir geliebten Figur irgendwann beschädigt.“

Hunold wurde einem breiten Publikum mit der Serie „Ein Fall für zwei“ bekannt. Die Serie „Staatsanwalt“ entwickelte sich aus einem 2005 ausgestrahlen Fernsehfilm und wurde seit 2007 regelmäßig im Serienformat gesendet. (Red.)