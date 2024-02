Der heimische Tourismus in der Krise

Es sind nicht die Gäste, an denen es mangelt, sondern an Arbeitskräften in der Gastronomie und Hotellerie. Gibt es Auswege aus der Krise?

Derzeit fehlen etwa 30.000 Mitarbeiter in den Tourismusbetrieben Österreichs und in den kommenden Jahren könnte sich die Situation noch verschärfen. Ein großer Teil der Misere ist dem schlechten Image von Jobs im Tourismus geschuldet, doch das Bild stimme nicht – zu diesem Schluss kam eine Expertenrunde. Neben dem Zurechtrücken des falschen Images ist aber noch mehr nötig, um die Attraktivität von Tourismusjobs zu steigern: Neue Arbeitszeitmodelle wie die Vier-Tage-Woche, Incentives und Wertschätzung sind die Wege zum Erfolg. Zudem müssen Lohnnebenkosten sinken, Zuverdienstgrenzen – etwa für Pensionisten – steigen und Arbeitskräfte im Ausland angeheuert werden.

Im Talk mit Michael Köttritsch, „Die Presse“, widmeten sich Tourismusexperten Michael Spechtenhauser, Geschäftsführer der Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH, Ulrike Rauch-Keschmann, Sektionschefin für Tourismus im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Philipp Falkner, Prokurist Bergbahnen Sölden und Ötztaler Gletscherbahnen, Geschäftsführer Area 47, und Sophie Schick, Direktorin des Boutiquehotels Hauser in Wels und Vizepräsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, dem brisanten Thema.

