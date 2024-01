Lettland droht Russen mit Zwangsausweisung

Bis zu 3000 Menschen, die das Erlernen der Landessprache verweigern, könnten betroffen sein. Die überwiegende Mehrheit der Bürger mit russischen Wurzeln hat indes kein Problem in der Baltenrepublik.

„Sicherlich wird es Zwangsausweisungen geben“, sagt der Parlamentsabgeordnete Gunars Kutris in Riga zur Lage der Russen in Lettland. Hunderte Menschen, die seit vielen Jahrzehnten in dem EU-Land leben und nur Russisch sprechen, könnten von den Abschiebungen betroffen sein. „Das wird sich in der Praxis zeigen“, meint der Chef im Ausschuss für Staatsbürgerschaft, Migration und sozialen Zusammenhalt.

Wer künftig keine Lettisch-Kenntnisse vorweisen kann, muss das Land verlassen. Das könnten bis zu 3000 Menschen sein. In Russland spricht dagegen der Machtapparat von „Diskriminierung“ in einem EU-Land, das sich zur Wahrung der Rechte von Minderheiten verpflichtet hat. Rund ein Viertel der Bevölkerung in Lettland mit den 1,9 Millionen Einwohnern gehört zur großen russischsprachigen Minderheit.

Viele Menschen auch in den anderen baltischen Staaten Estland und Litauen sind staatenlos oder haben einen russischen Pass. Sie kamen schon zu kommunistischen Zeiten ins Baltikum, als die drei Republiken gezwungenermaßen Teil der Sowjetunion waren. Seit Jahren beklagt Moskau, einst Machtzentrale auch für das Baltikum, Russen würden dort diskriminiert.

Lettisch-Sprachtest notwendig

„In den baltischen Staaten werden Zehntausende Menschen zu ,Untermenschen‘ erklärt“, ihnen werden die grundlegendsten Rechte entzogen“, schimpfte Kremlchef Wladimir Putin Ende Jänner bei einem Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Schon vorher hatte er von einer – wörtlich – „schweinischen“ Behandlung der Russen in Lettland gesprochen. Er wirft der Regierung in Riga vor, sie missbrauche die allgemein feindliche Stimmung gegen Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine politisch, um gegen die seit langem nicht geliebte Minderheit vorzugehen.

Wer mit russischem Pass weiter legal in Lettland leben will, muss mittlerweile einen dauerhaften Aufenthaltsstatus beantragen und dafür bei einem Sprachtest alltagstaugliche Lettisch-Kenntnisse nachweisen. Stichtag dafür war der 1. September. Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann eine zweijährige Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis beantragen und den Test wiederholen.

Alle anderen, die sich nicht von sich aus gemeldet haben bei den Behörden, haben nun Post erhalten von der Migrationsbehörde – ihnen droht der Rauswurf aus Lettland. Hintergrund sind Änderungen an Lettlands Ausländerrecht, die im Herbst 2022 als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen wurden.

Zweifel über Loyalität

Dahinter verbirgt sich auch die seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Lettlands 1991 immer wieder aufkommende Frage, wie loyal die russischstämmige Bevölkerung ist und sich im Konfliktfall verhalten würde. Befürchtet wird, Russland könnte diese Personen instrumentalisieren und aufwiegeln. Oder ähnlich wie in der Ukraine sogar eine Invasion damit begründen, dass es seine Landsleute im Ausland schützen müsse. Generell versuchen die baltischen Staaten „weiche“ Strategien gegen eine hybride russische Kriegsgefahr zu entwickeln. Dazu gehören Maßnahmen in der Medienpolitik, Geschichtspolitik und eben auch Sprachenpolitik, die auf eine Verbot propagandistischer Agitation und eine Inklusion der russischen Minderheit zielen.

Lettlands Staatspräsident Edgars Rinkevics wies die Behauptungen Putins und der russischen Staatspropaganda zurück. „Wir alle wissen genau, dass in Lettland lebende Russen nicht diskriminiert werden. Aber es gibt völlig legitime Anforderungen: die Kenntnis der Landessprache, und dies ist die Grundlage jedes Landes.“

Doch besonders im Osten des Landes an der Grenze zu Russland und Belarus ist Russisch Alltags- und Umgangssprache. Auch deshalb fallen bei den Sprachtests für Niveau A2 mehr als 60 Prozent der Teilnehmer beim ersten Mal durch. Die Anforderungen sind umstritten. Kritiker verweisen darauf, dass die Regelung und mögliche Ausweisungen vor allem ältere und schutzbedürftige Menschen träfen, die keine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellten. Viele hätten bereits ihr ganzes Leben in Lettland verbracht.

Aufsehen erregender Fall eines 82-Jährigen

Wer mit Letten etwa in der Altstadt von Riga spricht, hört immer wieder: Ja, es sei genug Zeit gewesen, um die Sprache zu lernen. Vor allem junge Leute sollten sich anstrengen. Aber die Politik hätte das auch schon vor 30 Jahren nach der Unabhängigkeit fordern können. Es sei „Schwachsinn“, ältere Menschen auszuweisen, sagt etwa der Pensionist Gunars der Deutschen Presse-Agentur auf der Straße. Die junge Passantin Laura meint: „Es ist doch klar, dass eine betagte Oma Lettisch nicht auf einmal morgen erlernen wird.“

Manche Betroffenen wissen nach eigenen Angaben auch überhaupt nicht, wohin sie nach einer Ausweisung aus Lettland gehen sollten. Einige Teilnehmer an den Lettisch-Sprachprüfungen berichteten der deutschen Nachrichtenagentur dpa, sie stammten gar nicht aus Russland und hätten auch keine Familie dort. Die russische Staatsbürgerschaft hätten sie einst vor allem deshalb angenommen, um eine Pension von dort zu beziehen. Doch manche leben nun in Not, weil sie ohne Sprachtest keinen legalen Aufenthaltsstatus mehr haben – und damit auch kein Anrecht auf Sozialleistungen.

Für Aufsehen in Russland sorgte Mitte Jänner die Ausweisung des 82 Jahre alten Boris Katkow, der mehr als 50 Jahre in Lettland gelebt hatte. Der Präsident einer Organisation für lettisch-russische Zusammenarbeit war ausgewiesen worden, weil er laut den Behörden in Riga ein Risiko für die nationale Sicherheit des Landes darstellte. Katkow ist russischer Staatsbürger.

Kreml kündigt „Rückführungs-Programm“ an

Katkow habe seine 13-köpfige Familie, darunter Enkel, verlassen müssen, von denen mehr als die Hälfte lettische Staatsbürger seien, berichtete die Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“. Der Fall wurde medial in Russland intensiv aufgegriffen. Er sei einfach an der Grenze abgesetzt worden, sagte Katkow unter Tränen in einem Video. Er kam in der benachbarten russischen Ostseeregion Kaliningrad unter.

Putin hat indes die russische Regierung angewiesen, ein Programm für die Rückführung von Russen auszuarbeiten, sollte es zu einer „illegalen Deportation“ kommen. Ein neues Institut für Rückführungen soll Menschen mit russischen Wurzeln, die schon vor Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 dauerhaft im Ausland lebten, dabei unterstützen, sich in ihrer Heimat oder in der ihrer Vorfahren niederzulassen. (dpa/APA/red)