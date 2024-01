In Wien eröffnet eine neue Anlaufstelle für Demokratieförderung und Extremismusprävention. Sie soll Jugendarbeiter in ihrer Arbeit unterstützen – sowohl im Park als auch auf Social Media.

Sei es in den Sozialen Medien oder auf den Straßen: Nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 haben demokratiefeindliche Tendenzen unter Jugendlichen zugenommen – oder sind zumindest stärker ins Rampenlicht gerückt. „Verherrlichung von Terror hat es auch auf Wiens Straßen gegeben“, sagte Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) am Dienstag. Gegen diese Tendenzen gebe es „eine Antwort und eine Waffe: Und zwar Prävention“. Deswegen richtet Wien nun eine neue Fachstelle für Demokratieförderung und Extremismusprävention ein.

Angekündigt wurde sie bereits im letzten Jahr, nun ist das Konzept fertig, die vorerst drei Mitarbeiter der Fachstelle sollen ihre Arbeit Mitte Februar aufnehmen, sobald das Budget von 428.000 Euro für das erste Jahr vom Gemeinderat am 1. Februar abgesegnet wird. Die Fachstelle, im 7. Bezirk angesiedelt, soll vor allem die Jugendarbeit im außerschulischen Bereich stärken.

Man müsse schneller und besser sein als Extremisten, so Wiederkehr. Und: „Wir müssen Jugendliche für demokratische Werte begeistern.“ Abgesehen von der Schule, wo ebenfalls bereits verschiedene Angebote geschaffen werden, sei die offene Jugendarbeit am besten dafür geeignet, Zugang zu Jugendlichen zu bekommen, die mitunter gefährdet seien, für extremistischen Ideologien anfällig zu sein. Deshalb wurde auch der Verein Wiener Jugendzentren mit der Umsetzung der Fachstelle beauftragt.

Demokratie im Vorbeigehen

Die rund 800 Jugendarbeiter, Sozialpädoginnen oder Sozialarbeiter, die in Wien in der Jugendarbeit tätig sind, sollen mit speziellen Ausbildungen, Workshops, Coachings oder Materialen unterstützt werden. „Es gibt schon vieles, aber die Formate sind oft hochschwellig und nicht für die offene Jugendarbeit konzipiert“, sagte Manuela Smertnik, Geschäftsführerin der Jugendzentren. Das wolle man ändern, sodass sich Jugendliche „quasi im Vorbeigehen mit demokratierelevanten Themen auseinandersetzen“. Denn das sei auch im Park möglich. Es gehe darum, Demokratie greifbar zu machen, so auch Wiederkehr.

Auch Schulungen zum Umgang mit Social-Media-Kanälen sind im Angebot. Extremisten würden hier mittlerweile besonders aktiv sein. „TikTok ist ein echt schiacher Ort geworden“, so der Stadtrat. Medienkompetenz sei für alle Jugendarbeiter heutzutage enorm wichtig, sagt auch Smertnik. Ein wesentlicher Teil der Fortbildungen betreffe auch die Sensibilisierung der Jugendarbeiter, so Smertnik, um gefährliche Tendenzen unter Jugendlichen möglichst früh zu erkennen.

Wie viele sind gefährdet?

Wie groß das Problem tatsächlich sei, also wie viele Wiener Jugendliche extremistische Tendenzen aufweisen oder potenziell dafür anfällig sind, „wissen wir nicht“, gab Werner Prinzjakowitsch, pädagogischer Bereichsleiter bei den Wiener Jugendzentren und zuständig für die Entwicklung der neuen Fachstelle, zu. Auch hier soll die Fachstelle im Rahmen von dort angesiedelten Forschungsprojekten mehr Licht ins Dunkel bringen. Fest stehe: Die Jugendarbeiter seien jene, „die noch Zugang zu gefährdeten Jugendlichen haben“, so Prinzjakowitsch.

Gibt es einen konkreten Extremismusverdacht, wird bei Bedarf aber weiterhin die Polizei oder der Verfassungsschutz eingeschaltet, betont Wiederkehr. Deren Aufgabe könne man nicht übernehmen, stellte der Stadtrat klar. Man könne aber versuchen, Jugendliche durch Prävention besser zu schützen. (twi)