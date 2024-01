Wer will Pommes machen? Bundesbad sucht Gastronomen

Die Burghauptmannschaft sucht neue Betreiber für die Kantine des Bundesbads Alte Donau. Vorerst als Pop-up.

Noch kann man sich schwer vorstellen, dass man sich in der Badehose um Pommes anstellt. Beim Bundesbad Alte Donau in Wien ist man freilich schon so weit. Dabei wird einiges neu, was die Gastronomie anlangt: Die Burghauptmannschaft sucht neue Betreiber für die Kantine: Sie soll ab der heurigen Saison neu verbachtet werden, nachdem eine einvernehmliche Trennung mit dem bisherigen Pächter erfolgt ist.

Zunächst denkt man dabei an eine temporäre Verpachtung in Form eines Pop-ups, dann erst soll eine längerfristige Vergabe erfolgen, wie es in einer aktuellen Aussendung heißt. Auch für den sanierten Kiosk im Eingangsbereich werden Betreiber gesucht. Dort sollen zukünftig u.a. Zeitschriften, Badeartikel, Getränke und kleine Snacks angeboten werden.

Bewerbungen für den Kiosk sind bis Anfang März möglich, die Suche nach Betreibern fürs Pop-up wird in den kommenden Tagen auf der Webseite der Burghauptmannschaft veröffentlicht. (red.)