Abfahrtsgold von Victoria Olivier bei Junioren-WM als Lichtblick

Victoria Olivier holt bei der Ski-WM der Junioren im französischen Portes du Soleil die erste Goldmedaille für Österreich.

Während Österreichs Weltcupstarterinnen am Dienstag beim Riesentorlauf am Kronplatz bei weitem nicht in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen konnten, sorgte Victoria Olivier im Juniorenbereich für einen Lichtblick. Die 19-jährige Vorarlbergerin siegte bei der alpinen Weltmeisterschaft der besten Nachwuchsfahrer in Portes du Soleil in der Abfahrt und holte im zweiten Bewerb damit die erste Goldmedaille für Rot-Weiß-Rot. Gerade einmal eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf die Schweizerin Malorie Blanc hatte den Ausschlag gegeben. Bronze ging durch Rosa Pohjolainen an Finnland.

Für Olivier war es die dritte JWM-Medaille, nachdem sie 2022 im kanadischen Panorama bereits Bronze im Super-G und Silber im Team-Parallel geholt hatte. „Ich war am Start sehr nervös und hätte trotz des guten Trainings nicht damit gerechnet, dass es so gut aufgeht“, sagte Olivier. „Das Gefühl Gold geholt zu haben ist derzeit noch surreal.“

In der Männer-Abfahrt zuvor war der ÖSV-Nachwuchs leer ausgegangen. Felix Endstrasser kam als einer von nur zwei Startern auf den siebenten Platz, Matteo Haas wurde 16.