Mit Armbrust bewaffneter Mann von Polizei in London erschossen

Ein Mann soll mit einer Armbrust mehrere Menschen in einem Haus bedroht haben. Als die Polizei eintraf, fielen tödliche Schüsse.

Ein Polizeieinsatz endete im Zentrum Londons am Dienstag tödlich. Die Metropolitan Police wurde in den frühen Morgenstunden nach Surrey Quays gerufen, wo ein Mann mehrere Menschen in einem Haus mit einer Armbrust bedroht haben soll. Als die Polizei sich Zutritt zum Grundstück verschaffte, erschoss sie den Mann. Erste-Hilfe-Versuche der Einsatzkräfte blieben erfolglos, berichten britische Medien.

Die Polizeikontrollbehörde nimmt nun Ermittlungen auf - so will es das Protokoll nach einem tödlichen Polizeieinsatz. Man werde diese Untersuchungen unterstützen und alle Umstände aufklären, hieß es von Seiten der Polizei. Man sei in Gedanken bei den Anghörigen des Opfers.

Tödliche Polizeischüsse kommen in Großbritannien äußerst selten vor - ein Fall wurde im Vorjahr dokumentiert. (Red.