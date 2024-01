Den Ermittlern zufolge hatten die Jugendlichen einen Anschlag auf das russische Schienennetz verübt. Die Höchststrafe für das Vergehen beträgt je nach Schwere bis zu 20 Jahren Haft.

In Russland sind zwei Jugendliche wegen mutmaßlicher Sabotage im Auftrag der Ukraine festgenommen worden. Die beiden 17-jährigen Verdächtigen seien in der Stadt Dolgoprudny bei Moskau verhaftet worden, teilte die Polizei am Dienstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit. Sie seien wegen Sabotagevorwürfen in Untersuchungshaft genommen worden. Die Höchststrafe für das Vergehen beträgt je nach Schwere bis zu 20 Jahren Haft.

Den Ermittlern zufolge hatten die Jugendlichen einen Anschlag auf das russische Schienennetz verübt. Einer der beiden war demnach zuvor online von einem Ukraine-Unterstützer kontaktiert worden. Dieser habe den Jugendlichen überredet, den Anschlag für 150 Dollar auszuführen. Mithilfe seines Freundes habe der Verdächtige dann an einem Moskauer Vorortbahnhof einen Gerätekasten der Eisenbahn in Brand gesetzt.

Immer wieder Angriffe auf Eisenbahnstrecken

Seit der russischen Invasion in der Ukraine haben die russischen Behörden immer wieder Angriffe auf Eisenbahnstrecken gemeldet. Auch Standorte des Militärs wurden ins Visier genommen. Kiew weist die Verantwortung dafür meist zurück, befürwortet aber Angriffe auf das russische Eisenbahnnetz. Aus ukrainischer Sicht nutzt Moskau die Bahnstrecken für den Transport von Truppen und Treibstoff im Zuge seiner Offensive.

Im Dezember war in Russland ein Mann aus Belarus festgenommen worden, der Sprengstoff in zwei durch Sibirien fahrenden Zügen deponiert hatte. Die Behörden machten dafür ebenfalls die Ukraine verantwortlich. (APA/AFP)