Ameisen können Büffel dezimieren – und dahinter stecken wir

Fast wie eine Parabel: Eine invasive Ameisenart hat in der Savanne von Kenia eine spektakuläre Kettenreaktion ausgelöst.

Wir Menschen dominieren diesen Planeten, so stark, dass die Forscher unter uns schon das „Anthropozän“ ausrufen mussten. Wir haben uns auf dem Festland fast überall ausgebreitet, stehen in regem Austausch miteinander – und importieren dabei auch invasive Arten in Gegenden, wo sie nicht hingehören. Wie bestimmte Großkopfameisen, die es von einer Insel im Indischen Ozean in die ostafrikanische Savanne verschlagen hat. Dort haben sie dann eine spektakuläre Kettenreaktion in Gang gesetzt, wie nun ein Team von Biologen um Douglas Kamaru an der University of Wyoming aufdecken konnte (Science, 25.1.)

Das Ol-Pejeta-Reservat liegt im Zentrum von Kenia, in einer Gegend, die großflächig mit Flötenakazien bewaldet ist. Diese Bäume leben dort in einer raffinierten Symbiose mit einheimischen Akazienameisen: Die kleinen Tierchen leben in hohlen, dicken Stacheln an den Ästen und ernähren sich vom Nektar, der dort aus speziellen Drüsen fließt. Wie zum Dank dafür wehren die Ameisen Elefanten ab, die sich gern von den Blättern der Bäume ernähren. Die Dornen könnten sie davon nicht abhalten, aber dass ihnen Ameisen in die Rüssellöcher krabbeln, ist ihnen dann doch zu lästig.