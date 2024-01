Das Außenministerium lud die Nachkommen jüdischer Emigranten zu einem Festakt nach Wien. Sie sprachen über ihre Verbindung zu Österreich.

Als sie vor dreieinhalb Jahren aus den Händen von Bundeskanzler Sebastian Kurz im Generalkonsulat in New York die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt, sagte Evelyn Konrad im Interview leichthin und im Überschwang der Gefühle: „Wenn Trump wiederkommt, gehe ich zurück nach Österreich.“ Nun kehrte die 95-Jährige schon früher nach Österreich zurück, an der Seite ihrer Tochter, die am Dienstag einen runden Geburtstag feierte, wie die alte Dame in ihrer Geburts- und Sehnsuchtsstadt verschmitzt erzählt.

Erst einmal kam Evelyn Konrad indessen „nur“ zu einem Festakt ins Palais Niederösterreich zurück, wo Außenminister Alexander Schallenberg einen Sammelband präsentierte. „Wir und Österreich“ versammelt 15 Stimmen von Nachfahren jüdischer Emigranten – 15 von inzwischen mehr als 26.000, die durch eine Novelle des Staatsbürgerrechts vor rund fünf Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft reklamiert haben. Monat für Monat kämen 400 hinzu. Schallenberg verhehlte nicht seinen Stolz darauf, „dass uns manchmal gute Sachen gelingen“.

„Akt des Vertrauens“