Ökonomen warnen: Kanzler-Idee könnte Teilzeit-Boom noch befeuern

Statt des Eingangssteuersatzes sollte auch die dritte Tarifstufe gesenkt werden, empfiehlt die Agenda Austria.

Mehr als die Hälfte der Frauen in Österreich arbeitet Teilzeit. Das liegt zum einen am Mangel an entsprechenden Kinderbetreuungsplätzen, zum anderen daran, dass es sich aufgrund der Abgabenlast oft finanziell kaum rentiert, Vollzeit zu arbeiten. Wegen des großen Arbeitskräftemangels hat Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nun angekündigt, einen 1000-Euro-Bonus an jene auszahlen zu wollen, die auf eine Vollzeittätigkeit umsteigen. Gleichzeitig plant er, den Eingangssteuersatz von aktuell 20 auf 15 Prozent senken zu wollen. Das ist jener Steuersatz, mit dem nach dem Grundfreibetrag der Einkommensteuertarif beginnt.

Relevant für Pension

Diese Maßnahme würde aber den Teilzeit-Boom noch viel stärker befeuern, warnt der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria. Entlastet würde so nämlich gerade jene Einkommensgruppe, in der sich die meisten Teilzeit-Beschäftigten befinden. Ökonomin Antonia Hittmair empfiehlt daher eine andere Vorgangsweise: „Wenn man die dritte Tarifstufe, in der das Median-Einkommen vollzeitbeschäftigter Frauen liegt, von 30 auf 25 Prozent herabsenken würde, würden gerade Frauen profitieren“, sagt sie. Immerhin würde es sich später etwa bei der Höhe der Pension bemerkbar machen, wenn Frauen einen längeren Lebensabschnitt in einer Teilzeit-Beschäftigung verbracht haben. Das wiederum führe zu mehr Altersarmut. Mit 35,5 Prozent Pensions-Unterschied zwischen Männern und Frauen liegt Österreich über dem EU-Schnitt.