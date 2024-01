Verfahren gegen Klagenfurter Neos-Chef Juvan eingestellt

Die Stadt Klagenfurt hatte Juvan wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses angezeigt.

Nachdem die Stadt Klagenfurt Gemeinderat und Neos-Chef Janos Juvan angezeigt hatte, ist das Verfahren gegen ihn nun eingestellt worden. Das teilte die Partei am Dienstag in einer Aussendung mit. Juvan war eine Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen worden, weil er Inhalte aus einer nicht öffentlichen Ausschusssitzung veröffentlicht hatte.

Hintergrund ist die Causa des Magistratsdirektors Peter Jost. Juvan hatte im September an einer Sitzung des Hauptausschusses teilgenommen und einen Tag später in einer Presseaussendung darüber informiert. Darin wurde bekanntgegeben, dass lediglich Neos und SPÖ zugestimmt hätten, als es darum ging, den Magistratsdirektor per Abberufungsantrag abzusetzen. (APA)