Architekturfestival „Turn On“ über Perspektiven für die Zukunft

Vom 23. bis 24. Februar findet das Architekturfestival Turn On bei freiem Eintritt im Theatersaal MuTh in Wien statt. Vorträge rücken auch in diesem Jahr unterschiedlichste Themen des zeitgenössischen Bauens in den Mittelpunkt.

Das Architekturfestival Turn On wird am 23. und 24. Februar im Theatersaal im MuTh, Am Augartenspitz 1 in Wien über die Bühne gehen. Die Veranstaltung setzt sich seit ihren Anfängen 2003 das Ziel, positive Entwicklungen und produktive Überlegungen aufzuzeigen. Dieses Jahr lautet das Motto: „Die Perspektiven“. Andreas Hofer, Intendant der Internationale Bauausstellung 2027 Stadt-Region Stuttgart, reflektiert anlässlich seines Eröffnungsvortrags, über die politischen und architektonischen Visionen, die im Rahmen der IBA ’27 verfolgt werden.

the next ENTERprise Architects, Ausstellungsansicht OPEN, 2022 | Heidi Horten Collection, Wien, 2022 Lukas Schaller

Bei freiem Eintritt präsentiert das diesjährige Programm Initiativen, die auf die skizzierten Herausforderungen reagieren und dokumentiert Strategieänderungen der Industrie, heißt es in der aktuellen Festival-Aussendung. „Es fokussiert grundlegende Themen des immer komplexer werdenden Bauprozesses, aber auch der Baukultur im Allgemeinen, dargestellt anhand speziell ausgewählter aktueller Beispiele.“ Den Rahmen bilden die Programmschienen „Turn on Partner“ (Freitag) und „Turn On“ (Samstag).

Atelier Silvia Boday, Quartier am Raiffeisenplatz, Schwaz, Tirol, 2022 Lukas Schaller

Bei den Vorträgen am Freitag geht es um die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen, in den meisten Fällen von Unternehmen aus der Wirtschaft und Architekten. Am Samstag werden unterschiedliche Entwurfsstrategien von Architektinnen gezeigt.

Peter Haimerl, Wabenhaus, München, 2023 Edward Beierle

Fixer Bestandteil des Festivals ist die Talkrunde. Heuer mit dem Thema: „Bodenverbrauch reduzieren, aber wie?“ Es diskutieren Renate Hammer, Leiterin des Institute of Building Research & Innovation, Elias Molitschnig von der Kärntner Landesregierung, zuständig für kommunale Bauvor-haben und Beratung in der Bebauungsplanung, und Fabian Wallmüller, Partner von Stoiser Wallmüller Architekten mit Sitz in Wien und Graz. Die Moderation übernimmt Robert Temel. (taru)

Mehr Programminfos unter: www.turn-on.at