Schluss mit Rauchen: Die Sucht verstehen

Es ist nicht nur das Nikotin im Tabak, das zu einer körperlichen Abhängigkeit führt. Auch die psychische Sucht ist ein zentraler Grund, warum viele scheitern, mit dem Rauchen aufzuhören. Es gibt aber Wege, wie man es doch schaffen kann.

Rauchen zählt zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Obwohl dies die meisten Raucherinnen und Raucher wissen, fällt es vielen schwer, damit aufzuhören. Dafür gibt es zwei Hauptgründe: die körperliche und die psychische Sucht. Nikotin verursacht die erste, die zweite entsteht durch Gewohnheiten und dem trügerischen Gefühl, rauchen zu wollen. Ein wichtiger Baustein, um erfolgreich rauchfrei zu werden, ist die Sucht zu verstehen.

Die stimulierende Wirkung von Nikotin

Nikotin ist der wichtigste chemisch isolierte Wirkstoff von Tabak, den die Pflanze eigentlich zur Abwehr von Fressfeinden erzeugt. Wenn Menschen Tabak rauchen, führt das Alkaloid relativ rasch zur Abhängigkeit. Nikotin stimuliert das Belohnungszentrum des Gehirns. Es führt dazu, dass Botenstoffe wie Dopamin, Noradrenalin oder Serotonin freigesetzt werden. Nikotin wird als angenehm empfunden, der Körper will mehr. Besonders an Nikotin ist sein „bivalentes Wirkungsspektrum“. Je nach Dosis oder körperlicher Verfassung des Menschen kann es gegensätzliche Wirkungen entfalten: anregend oder beruhigend wirken, den Blutdruck erhöhen oder senken, die Aufmerksamkeit steigern sowie Wohlbefinden auslösen. Es stellt sich bei Raucherinnen und Rauchern jedoch schnell ein Gewöhnungseffekt ein - und statt wahrer Entspannung und positiver Stimmung kommt es zu einem Trugschluss. Denn schon bald beruhigt man mit der Zigarette lediglich die Entzugssymptome wie Nervosität, Unruhe, Schlaflosigkeit oder auch Hungergefühle. Man greift zur Zigarette, weil sie einem fehlt. Diese körperliche Abhängigkeit ist bei Personen, die versuchen mit dem Rauchen aufzuhören, meistens nach Tagen ausgestanden.

Rituale und Gewohnheiten rund um die Zigarette

Die psychische Sucht hingegen bleibt lange im Kopf gespeichert und kann mitunter jahrelang bestehen bleiben. Dabei spielen eingelernte Rituale und Gewohnheiten rund ums Rauchen eine große Rolle. Die Rauchpause in der Arbeit, die Zigarette beim Ausgehen mit Freunden, Rauchen während Wartezeiten: Durch bestimmte - auch unbewusste - Handlungen, Reize aber auch Empfindungen (z.B. Geruch, Geschmack), die mit einer Zigarette in Verbindung gebracht werden, entsteht eine Konditionierung. So können allein bestimmte Situationen das Verlangen nach einer Zigarette hervorrufen - und so den Rauchstopp erschweren. Der Griff zur Zigarette nach dem Essen beispielsweise erfolgt nahezu automatisch. So werden der Belohnungseffekt und die psychische Abhängigkeit verstärkt. Die Zigarette in der Hand kann aber auch dazu führen, dass sich Rauchende selbstbewusster fühlen und nach außen Sicherheit und Stärke ausstrahlen. Sie erfüllt auch einen sozialen Zweck: Man geht gemeinschaftlich rauchen, fühlt sich einer Gruppe zugehörig, kann ins Gespräch kommen und einiges mehr.

All diese Aspekte machen es schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Rauchen ist eine Sucht, die schwere gesundheitliche Folgen hat. Und diese Sucht sollte man sich auch eingestehen, wenn man mit dem Rauchen aufhören will. Viele können sich auch nicht vorstellen, dass es ihnen ohne Zigaretten langfristig besser geht. Das gute Gefühl, das einem Nikotin vermittelt, spürt man sofort, die negativen Folgen des Rauchens oft erst nach Jahren und Jahrzehnten. Dabei ist es gerade die Tabak-Abstinenz, die zu einer deutlichen gesundheitlichen Verbesserung und zu mehr Lebenszufriedenheit führt.

Wege, mit dem Rauchen aufzuhören

Der sofortige oder der schrittweise Abschied von der Zigarette, der Umstieg auf E-Zigaretten, kleine Helferlein wie Nikotinpflaster oder -kaugummi: Den Königsweg, erfolgreich und langfristig mit dem Rauchen aufzuhören, gibt es nicht. Mit professioneller Hilfe und Unterstützung gelingt die Rauchfreiheit jedoch oft leichter als alleine. Bei einer Gruppen- oder Einzelberatung stehen das bisherige Rauch- und Nikotinkonsumverhalten, die Motive und Möglichkeiten zur Erreichung der Rauchfreiheit im Mittelpunkt. Betroffene lernen verschiedene Motivationstechniken, sich selbst zu beobachten, Risikosituationen zu erkennen und zu bewältigen. Gleichzeitig stehen Aufhörwilligen hilfreiche Online-Programme der Österreichischen Gesundheitskasse, das kostenlose Rachfrei-Telefon (0800 810 013) sowie die Rauchfrei-App zur Verfügung.

Bleiben Sie dran, wenn es nicht sofort klappt

570.000 Personen (etwas mehr als ein Drittel der Rauchenden) haben 2018 laut Gesundheitsministerium erfolglos versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch wenn es im ersten Versuch mit dem Rauchstopp nicht klappt: Dies ist kein Grund aufzugeben. Manchmal bedarf es einiger Anläufe, um rauchfrei zu werden. Wichtig ist: Nicht das Vorhaben aufgeben. Dranbleiben. Es lohnt sich zu jeder Zeit, auf Zigaretten zu verzichten.