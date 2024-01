Festival Sanremo lädt Tennisstar Sinner ein – und wieder aus

Kaum zuhause angekommen, schon geht es los. Jannik Sinner am Flughafen Rom.

Kaum zuhause angekommen, schon geht es los. Jannik Sinner am Flughafen Rom. Reuters / Remo Casilli

Alle Welt reißt sich um Jannik Sinner, Italiens frisch gebackenen Tennis-Champion. Zwischen all den Einladungen von Politikerinnen, Sponsoren und TV-Events hat jene nach Sanremo für besonderes Aufsehen gesorgt.

Kaum gewinnt man etwas, wollen alle davon haben. Diese Lektion lernt wohl gerade Australian-Open-Champion Jannik Sinner. Während die einen nostalgisch über Grenzziehungen sinnieren, kann Italien sein Glück über den neuen nationalen Sporthelden kaum fassen. So lud, wohl in dem Gedanken den neuen Nationalstolz gewitzt mit einem etwas älteren zu verbinden, der Moderator Amadeus den 22-jährigen Südtiroler via Social Media nach Sanremo ein, wo kommende Woche der traditionelle Musikwettbewerb Festival die Sanremo stattfindet.

Die Einladung wurde relativ simpel begründet: „Alle lieben Sanremo, alle lieben Jannik Singer.“ Eine offizielle Einladung sei ungewöhnlich, dass wisse er, so Amadeus, aber ein Champion wie Sinner gehöre bejubelt.

Instrumentalisierung von Sportlerinnen und Sportlern?

Eine Einladung, die Sinner schon davor höflich ausgeschlagen hatte mit der Begründung, er singe und tanze schlecht, und wolle beim Tennisspielen bleiben. Die Öffentlichkeit kann allerdings kaum genug von ihm bekommen, seine Ankunft am Dienstagnachmittag am römischen Flughafen Fiumicino wurde von der RAI live im Fernsehen übertragen. Nur kurz darauf traf er die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die ihn vor laufender Kamera dafür lobte, dass er jungen Italienern und Italienerinnen so ein gutes Beispiel abgebe.

Schließlich meldete sich gar Angelo Binaghi, Präsident des italienischen Tennisverbands, zu Wort: „Wenn Jannik Sinner zum Sanremo Festival fahren würde, wäre es eine Enttäuschung“, sagte er am Rande einer Veranstaltung. Er sprach sich gegen die Instrumentalisierung von Sportlerinnen und Sportlern aus, „sei es durch Führungskräfte, Journalisten oder Veranstaltungen wie Sanremo.“ Woraufhin Amadeus, gezwungenermaßen, erneut zur Videobotschaft griff, um mitzuteilen, er wollte Sinner keinesfalls unter Druck setzen, dieser „müsse“ nicht kommen. Am Mittwoch schließlich meldete sich Sinner mit einem finalen Nein zu Wort: Er wolle sich das Festival von zuhause aus im Fernsehen anschauen.

Zu sehr Snob für die Franzosen?

Ursprünglich hatte Sinner die Einladung nach Sanremo mit der Begründung abgelehnt, dass er eigentlich ab kommenden Montag bei einem weiteren Tennisturnier, dem „Open 13 Provence“ in Marseille hätte spielen sollen. Diese Teilnahme hat Sinner nun spotan abgesagt, wie nach langen Turnierauftritten wie eben zuletzt beim Grand-Slam in Melbourne durchaus üblich. Die Organisatoren der Turniers nahmen es ihm trotzdem übel, auf Social Media ließen sie nicht ohne Unterton wissen, dass Sinner abgesagt hätte: „Sinner snobe l‘Open 13 Provence“. Eine Wortwahl, die kurz darauf korrigiert wurde: „In Marseille neigen wir dazu, heißspornig zu sein.“ Da haben Frankreich und Italien wohl etwas gemeinsam.

Am Donnerstag wird der 22-Jährige allenfalls einmal das italienische Staatsoberhaupt Sergio Mattarella in Rom treffen. Dem kann man opportune Einladungspolitik aber kaum vorwerfen, denn ein Treffen des Präsidenten mit Sinner und dessen Teamkollegen des Daviscup-Teams, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli und Teamkapitän Filippo Volandri, war schon für Dezember geplant und musste aus Termingründen verschoben werden. (red)