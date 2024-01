Eine US-Amerikanerin will den Briten erklären, wie sie ihren Tee zubereiten. Really? Und der Premierminister schwört auf Fasten à la Gandhi gegen sein Cola-Faible.

Seit der Bostoner Tea Party 1773, als Einwanderer in Neuengland Teeballen ins Brackwasser geworfen haben, wissen die Briten, dass es mit den Amerikanern und dem Tee nichts mehr werden wird – auch wenn es damals hauptsächlich um Steuern ging. Das Allerletzte, worauf die Briten scharf sind, sind Tipps von jenseits des Atlantiks für die richtige Zubereitung von Tee. Das ist gerade so, als würden Blinde von der Farbe reden.

Da will eine US-Chemikerin also herausgefunden haben, dass Schwarztee nach Beimengung von heißer (!) Milch erst sein Aroma entfaltet – und von einer Prise Salz. Nicht, dass sie es mit Zucker verwechselt hätte. Salz, so die Begründung, mindere die Bitterkeit des Tees. Für die „Daily Mail“, Leib-und-Magen-Blatt der Tory-Wähler, war der „Siedepunkt“ erreicht. Ein Sturm in der Teetasse.

Nicht genug, dass Premier Rishi Sunak à la Mahatma Gandhi ein 36-stündiges Fasten zu Wochenbeginn als persönliches Allheilmittel anpreist. Was manche Entscheidungen seiner Regierung erklären würde. Der Sohn indischer Immigranten aus Ostafrika, verheiratet mit einer indischen Milliardärstochter und mit Darjeeling aufgewachsen, will so seine Vorliebe für Cola in den Griff kriegen. Womöglich jagen ihn die Briten heuer nach der Wahl in die „Wüste“ - seinen Feriensitz im kalifornischen Malibu.

