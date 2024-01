Koalition bastelt an einem Programm fürs Finale

Wie die „Presse“ erfuhr, verhandeln ÖVP und Grüne gerade ein neues Arbeitsprogramm für die verbleibenden Monate in der Koalition.

Soll die Nationalratswahl regulär im Herbst über die Bühne gehen? Oder wäre es aus Regierungssicht taktisch klüger, sie vorzuverlegen, um nicht nach dem erwarteten Dämpfer bei der EU-Wahl im Juni einen Wahlkampf bestreiten zu müssen? Darüber wurde in der ÖVP wochenlang diskutiert; befeuert wurde die Debatte vom Umstand, dass Kanzler Karl Nehammer vergangenen Freitag mit der Präsentation eines vom türkis-grünen Regierungspakt abweichenden Programm bereits den Wahlkampf eröffnet hat. Und dennoch legte er sich nur zwei Tage später vorläufig fest: Wenn es nach ihm geht, so der ÖVP-Chef, werde regulär im Herbst gewählt. Die Grünen plädierten ohnehin schon davor für eine Fortführung der Koalition, die Umfragen zufolge ohne Chance auf eine Fortsetzung ist, bis Herbst.

Nun gibt es ein weiteres Indiz gegen vorgezogene Neuwahlen: Wie die „Presse“ aus Koalitionskreisen erfuhr, wird zwischen ÖVP und Grünen nämlich gerade ein Programm für die letzten gemeinsamen Monate der Legislaturperiode verhandelt. Die Idee dahinter: Da aus dem vier Jahre alten Koalitionsprogramm bereits ein Großteil abgearbeitet sei, müsse man sich jetzt unter den übriggebliebenen Vorhaben auf einige konkrete Punkte verständigen. Die Arbeit für das Koalitionsfinale müsse strukturiert werden, ansonsten drohe man sich in den bisher offen geblieben Projekten zu verlieren. ÖVP und Grüne wollen also klären, was noch geht – und was nicht mehr. Und dafür sei eine Art Arbeitsplan vonnöten, sagt ein Abgeordneter. Damit will man auch, wie ein Koalitionsinsider erzählt, das Signal aussenden, dass in der Koalition noch ernsthaft gearbeitet werde.