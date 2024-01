Wenn Traktoristen die schweigende Mehrheit erpressen

Seit Dienstag blockieren auch in Belgien Landwirte mit ihren Traktoren Autobahnen.

Seit Dienstag blockieren auch in Belgien Landwirte mit ihren Traktoren Autobahnen. Imago / Gba

Der Bauernaufstand versenkt Europas Chance, durch Handel mehr Wohlstand zu kreieren. An den Problemen der Landwirtschaft ändert das nichts.

Keine Autos können rollen, wenn Bauern auf Traktoren es wollen: Nach Berlin und Paris gerät nun Brüssel ins Visier der zornigen Landwirte. Am Mittwoch begannen sich ihre Straßensperren um die EU-Hauptstadt zu schließen. Das Korrespondentenkorps erhielt die Warnung, dass es am Donnerstag nach acht Uhr morgens aufgrund der Protestaktion nicht mehr möglich sein werde, das Ratsgebäude zu betreten, in dem der Sondergipfel zur Lösung des Streits über das EU-Budget und die Unterstützung für die Ukraine stattfinden wird.