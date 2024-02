Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Drei Szenarien für eine Zeit nach dem Gaza-Krieg: Netanjahus neuer Plan, eine Zweistaatenlösung oder doch ein einziger Staat? Welche Ideen gibt es für eine Lösung des Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern? Mehr dazu.

Schweden vereitelt Anschlag auf israelische Botschaft: Stockholm ist nach Angaben des dortigen israelischen Botschafters ein Anschlag auf die Vertretung seines Landes vereitelt worden. Die schwedische Polizei sprach von einem „gefährlichen Gegenstand“, der auf dem Gelände der Botschaft gefunden worden sei. Das „scharfe Objekt“ sei zerstört worden. Mehr dazu.

USA macht „Islamischen Widerstand im Irak“ für Anschlag auf Soldaten verantwortlich: Die USA identifizieren eine Gruppe proiranischer, die den Angriff auf amerikanische Soldaten in Jordanien durchgeführt haben soll. Israels Präsident Netanjahu will Geiseln nicht „um jeden Preis“ aus Hamas-Gefangenschaft befreien. In unserem Ticker zum Nahost-Konflikt gibt es mehr dazu.



Die Westbahn und das Klimaticket: Das Klimaticket habe dem Bahnverkehr in Summe einen deutlichen Anschub gebracht, so die Westbahn-Vorstände Thomas Posch und Florian Kazalek. Das Verhältnis zu den Staatsbahnen ÖBB habe sich gebessert. Mehr dazu.

Massive Flugausfälle in Deutschland: Flugreisende mit Abflugort oder Ziel in Deutschland müssen am Donnerstag starke Nerven haben. Mehr als 1100 Flüge müssen aufgrund der Streiks der Flugsicherheit abgesagt werden oder verspäten sich. Bereits Donnerstagfrüh wurden 80 Prozent der Flüge in Köln gestrichen. Noch stärker betroffen sind die Flughäfen Berlin, Hamburg und Stuttgart. Mehr dazu.

Mark Zuckerberg entschuldigt sich: Der Facebook-Gründer hat sich in einer ungewöhnlichen Geste während einer Anhörung im US-Senat bei Eltern entschuldigt, deren Kinder durch die Nutzung von Online-Plattformen des Konzerns zu Schaden gekommen sind. „Ich bedauere, dass sie das alles durchleben mussten“, sagte der 39-Jährige. „Es ist schrecklich.“ Mehr dazu.

Wie sieht es mit EU-Unterstützung für die Ukraine aus? Diese Frage steht im Zentrum des EU-Sondergipfels in Brüssel. Dort wollen die EU-Staats- und Regierungschefs über eine Erhöhung des Mehrjährigen EU-Finanzrahmes (MFF) bis 2027 entscheiden - darunter 50 Milliarden Euro Hilfen für die Ukraine. Im Dezember war eine Einigung noch am Veto von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán gescheitert. Mehr dazu.

Wer soll das bezahlen? Es liegt in der Natur von Wahljahren, dass Spargedanken Pause haben, und das Superwahljahr 2024 macht da offenkundig keine Ausnahme, schreibt Klaus Knittelfelder in der Morgenglosse. Die Parteien überbieten sich in kostspieligen Forderungen. Dabei sieht der Finanzrahmen für die nächsten Jahre allein jetzt schon ein Milliardendefizit nach dem anderen vor. Mehr dazu.