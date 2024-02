Mordalarm in Klagenfurt: Polizei fand Leiche in Wohnung

Die Verletzungen an der Leiche weisen auf Fremdverschulden hin, sagt die Polizei. In der Wohnung war es Mittwochabend zu einem lauten Streit gekommen.

In Klagenfurt ist Mittwochabend ein 30-jähriger Kärntner tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Eine Nachbarin hatte gegen 22.00 Uhr Alarm geschlagen, als es nach einem lauten Streit mehrerer Männer in der Nebenwohnung plötzlich vollkommen still war. Polizeibeamte fanden die Leiche, Verletzungen wiesen auf Fremdverschulden hin. Zwei Verdächtige wurden noch in der Nacht geschnappt.

Bei den beiden Männern handelt es sich um zwei 20-Jährige, einen Österreicher und einen Kroaten, teilte die Polizei mit. Sie wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die Verdächtigen sollen im Laufe des Tages befragt werden. Bei ihnen wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, es werde geprüft, ob sich auch die Mordwaffe darunter befindet, sagte Polizeisprecherin Lisa Sandrieser zum aktuellen Stand der Mordermittlungen.

Cobra im Einsatz

Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine gesicherten Informationen, auch nicht zum Verhältnis der Verdächtigen zum Opfer. Ermittler des Landeskriminalamts und die Zuständigen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt besichtigten in der Früh den Tatort.

Nach dem Leichenfund am späten Mittwochabend waren mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos ausgerückt, um den örtlichen Nahbereich des Tatorts zu kontrollieren. Auch die Spezialeinheit Cobra und die Bereitschaftseinheit waren an dem Einsatz beteiligt. Zuerst wurde einer der Verdächtigen festgenommen, etwas später dann der zweite. Inzwischen wurde die Fahndung beendet, nach weiteren Verdächtigen werde vorerst nicht gesucht, sagte Sandrieser. (APA)