Amerikaner soll Vater Kopf abgetrennt und auf YouTube gezeigt haben 

Der 32-jährige Verdächtige wetterte auf YouTube gegen die US-Regierung, auch sein Vater sei ein „Verräter“ gewesen. Es handelt sich offenbar um einen Anhänger von radikalen rechten Ideen.



Ein Mann soll im US-Bundesstaat Pennsylvania seinen Vater ermordet und danach ein brutales Video mit dem abgetrennten Kopf des Opfers ins Internet gestellt haben. Wie aus einer Mitteilung der zuständigen Strafverfolgungsbehörde hervorgeht, ereignete sich die Tat am Dienstagabend (Ortszeit) in der Stadt Levittown, rund 40 Minuten Autofahrt von Philadelphia entfernt. Am Mittwoch in der Früh nahm die Polizei den 32-jährigen Verdächtigen fest.

US-Medien berichteten, das 14-minütige Video sei über Stunden hinweg auf YouTube verfügbar gewesen und habe mehr als 5.000 Aufrufe erreicht, bevor es von der Online-Plattform entfernt worden sei. Es soll den mutmaßlichen Täter dabei zeigen, wie er ein durchsichtiges Plastiksackerl in die Höhe hält, in dem offenbar ein abgetrennter Kopf steckt.

Drohungen gegen US-Behörden

Der Mann habe sich dabei mit vollem Namen identifiziert, Verschwörungstheorien aus dem rechten Spektrum wiederholt und seinen Vater einen Landesverräter genannt, weil dieser für die Regierung gearbeitet habe. Den Berichten zufolge sprach er auch Drohungen gegen mehrere US-Bundesbehörden aus und äußerte sich negativ über US-Präsident Joe Biden.

Die Strafverfolgungsbehörde teilte mit, das Video habe bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter eine Rolle gespielt. Nach seiner Festnahme wurde er unter anderem wegen Mordes und Leichenschändung angeklagt. (APA)