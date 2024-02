Saudi Arabien bekommt seinen ersten Luxuszug

Dream of the Desert

Der Luxuszug „Dream of the Desert“ führt 1300 Kilometer durch die Wüste und soll dem Trend zum Slow Tourism Tribut zollen.

Wer bei Luxuszug und Saudi Arabien an den Orientexpress denkt, der liegt nicht ganz falsch. Tatsächlich haben sich für das neue Zugprojekt die staatliche Eisenbahngesellschaft Saudi Arabia Railways mit der Arsenale Group zusammengetan, die eben auch Touren mit dem Orientexpress anbietet.

Der Luxuszug namens „Dream of the Desert“ soll dabei 1300 Kilometer durch die Wüste von der Hauptstadt Riad nach Al Qurayyat nördlich der Grenze zu Jordanien führen. Ein Highlight auf der Strecke soll unter anderem die Oasenstadt Ha‘il sein.

82 Passagieren sollen in 40 Suiten ein exklusives und glamouröses Erlebnis auf Schienen geboten werden. Ab Ende 2025 soll der Zug Fahrt aufnehmen, mit dem Bau wurde in Italien bereits begonnen, der ganze Zug wird „Made in Italy“ sein. Optisch soll er aber von der saudischen Tradition inspiriert sein.

„Bahnkreuzfahrten“ im Trend

Saudi Arabien möchte mit „Dream of the Desert“ auf den Trend zum Slow und Experimental Tourism aufspringen, „Bahnkreuzfahrten“ seinen besonders populär, heißt es in einer Presseaussendung. Der Zug soll ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen sein, bis 2030 will man 150 Millionen Besucher jährlich im Königreich Saudi Arabien empfangen.

Zugreisen sind ein Trend, der nach der Covidpandemie noch beliebter geworden ist. Das Unternehmen Arsenale führt in diesem Jahr sechs Routen durch Italien mit dem Orient Express La Dolce Vita ein. Und auch die Vereinigten Arabischen Emirate wollen einen Luxuszug. Eine Vereinbarung mit der Eisenbahngesellschaft Etihad Railway wurde bereits unterzeichnet. (cg)