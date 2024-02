Israelische Kommandos sprengen Häuser für Pufferzone in Gaza

Ein israelischer Panzer an der Grenze zum Gazastreifen.

Ein israelischer Panzer an der Grenze zum Gazastreifen. APA/AFP/Jack Guez

Die „New York Times“ berichtet von der planmäßigen Zerstörungen von Gebäuden im Gazastreifen. Israel begründet das unter anderem mit der „Schaffung einer Pufferzone“. Doch sehr viele der Sprengungen werden auch außerhalb des Grenzgebietes durchgeführt.

Israelische Soldaten stellen sich auf für ein Erinnerungsvideo. Dahinter fliegt eine ganze Häuserzeile in die Luft. Es sind solche Aufnahmen, die Journalisten der „New York Times“ gemeinsam mit anderen Videos in sozialen Medien, Satellitenbildern und militärischem Bildmaterial analysiert haben. Das Ergebnis: Seit Beginn des Krieges hat Israels Militär bei 33 kontrollierten Sprengungen Hunderte Gebäude zerstört – darunter Moscheen, Schulen und ganze Wohnblocks, wie die „New York Times“ berichtet.

Ein israelischer Militärsprecher begründete diese Einsätze gegenüber der US-Zeitung als „Zerstörung von Terrorinfrastruktur“ – etwa von Tunnelsystemen, die die Hamas angelegt hat. Zugleich sagten israelische Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollten, dass mit den massiven Sprengungen eine Pufferzone im Gazastreifen an der Grenze zu Israel geschaffen werden solle; um so künftige Überfälle wie das Terrormassaker der Hamas vom 7. Oktober zu erschweren. Andererseits berichtete die „New York Times“ aber, dass der Großteil der von ihr identifizierten Zerstörungen außerhalb einer solchen möglichen Zone durchgeführt worden seien.

Bei diesen Einsätzen rücken israelische Soldaten in die Gebäude vor, platzieren Sprengladungen und zünden sie. Bei einer dieser Aktionen erlitt Israels Armee einen der bisher schwersten Verluste an einem Tag: Vergangene Woche starben dabei 21 Soldaten. Sie waren gerade dabei, ein Gebäude für die Zerstörung zu präparieren, als sie mit einer Panzerfaust beschossen wurden. Dadurch wurden die Sprengladungen in dem Haus ausgelöst.

Israel spricht von „militärischer Notwendigkeit“

Die größten kontrollierten Zerstörungen, die die „New York Times“ entdeckt hat, hat Israels Armee in Shujaiyya, in den Außenbezirken von Gaza-Stadt, durchgeführt. Dort wurden zahlreiche Häuser vernichtet. Das würden Satellitenaufnahmen zeigen. Videos von Anfang Jänner zeigen zudem, wie Soldaten in der Stadt Khuzaa, östlich von Khan Yunis, mit mehreren Sprengungen fast 200 Häuser zerstören.

Für besonderes Aufsehen sorgte die Sprengung der Israa-Universität durch ein israelisches Kommando Mitte Jänner. Und auch aus den USA kamen daraufhin kritische Fragen. Israelische Militärsprecher begründeten die Aktion damit, dass die Universität zuvor von der Hamas als Trainingscamp und Waffenfabrik genutzt worden sei. All diese israelischen Operationen würden „aufgrund militärischer Notwendigkeiten und in Einklang mit internationalem Recht“ durchgeführt. Der Genfer Völkerrechtsprofessor Marco Sasòlli bezweifelt das laut „New York Times“ aber: Dass etwa die Israa-Universität zuvor von feindlichen Kämpfern genutzt worden sei, sei keine Rechtfertigung für ihre Sprengung. Solche Zerstörungen dürften nur durchgeführt werden, wenn es absolut notwendig für die Militäroperation ist. (red.)