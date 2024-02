Der renommierte britische Economist zieht einen Bogen von den guten Umfragewerten der FPÖ zum Lebensgefühl der Österreicher. Den Deutschen gehe es allerdings noch schlechter.

Die Österreicher tanzen – noch. Denn bald könnte die Musik aufhören zu spielen. Mit diesen Worten leitet der britische Economist in seiner aktuellen Ausgabe einen Text über Österreich ein. Und darüber, dass sich die Bürger dieses Landes in ihrer Lebensart bedroht fühlen würden.

Papst Paul VI. bezeichnete die Alpenrepublik einst als „glückliche Insel“, woraus später die „Insel der Seligen“ wurde. Doch mit dem Aufstieg der Freiheitlichen Partei, die in den Umfragen führt, scheint es, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung seine Lebensweise, seinen Wohlstand und seine Sicherheit in Gefahr sieht, so der Economist.

Auf der anderen Seite jedoch stehen die Umfragen, die zeigen, dass die Österreicher mit ihrem Leben in der EU am zufriedensten sind, während es die Deutschen dagegen gar nicht sind. Eines haben die Österreicher und die Deutschen aber gemein, schreibt die britische Zeitschrift: eine alternde Bevölkerung, illegale Einwanderung und eine zunehmende gesellschaftliche Polarisation.

Berlin „schmutziger als der Rest Deutschlands“

Wir hätten es aber trotzdem besser, so die Briten in ihrer Analyse weiter, weshalb unsere Zufriedenheit auch größer ist: Unsere Bahn sei im Gegensatz zur Deutschen Bahn nicht chronisch unpünktlich, die öffentliche Verwaltung sei großteils digitalisiert, während die Deutschen in diesem Punkt schon deutlich zurückliegen. Und während die Bundesrepublik eine Rezession vor Augen hat, wird die Alpenrepublik heuer zumindest wieder leicht wachsen. Zu guter Letzt haben die Österreicher die Deutschen im November auch noch im Fußball geschlagen.

Und auch die Eloge auf Wien fehlt nicht. Die Hauptstadt ist 2023 wieder einmal zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden, während es keine einzige deutsche Stadt unter die Top Ten schaffte. Berlin, das der Economist als „schmutziger als den Rest Deutschlands“ bezeichnet, muss sich dagegen mit Frankfurt Rang 17 teilen.

So schlecht scheint es also doch nicht zu sein. (nst)