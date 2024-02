Ein Toter und mehrere Verletzte bei großer Schlägerei in Salzburg

Nach einer Schlägerei mit mindestens 15 Beteiligten wurde in Salzburg ein durch Messerstiche schwer verletzter Mann gefunden, der später im Spital seinen Verletzungen erlag.

Einen Toten und mindestens drei Verletzte hat es in der Nacht auf Donnerstag bei nächtlichen Schlägereien im Salzburger Stadtteil Lehen gegeben. Laut Polizei waren mindestens 15 Personen daran beteiligt. Es waren auch Messer im Spiel. Ein Großaufgebot an Polizisten mit Diensthunden und Hubschrauberunterstützung war im Einsatz. Drei Personen wurden festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstagvormittag informierte.

Nach dem Vorfall fanden Polizisten aufgrund einer Anzeige einen durch Messerstichen schwer verletzten Mann auf einer Straße in der Nähe des Lehener Parks. Es handelte sich laut Polizei vermutlich um einen Somalier. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlegen ist.

Die Hintergründe der Auseinandersetzungen waren zunächst nicht bekannt. Ab 23 Uhr kam es ersten Ermittlungen zufolge zu zwei Vorfällen, und zwar im Lehener Park und in einer Nebenstraße in der Nähe des Parks. Bei den beteiligten Personen soll es sich vorwiegend um Personen syrischer, und nicht, wie zunächst berichtet, türkischer Herkunft gehandelt haben.

„Es waren alle zur Verfügung stehende Kräfte im Einsatz“, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz ins Spital gebracht. Zunächst war noch unklar, ob die Streitigkeiten einen Zusammenhang haben. Die Ursache der Eskalation und das Tatmotiv müssen noch ermittelt werden. Laut Polizei laufen derzeit intensive Fahndungsmaßnahmen, Spurenauswertungen und Zeugeneinvernahmen. (APA)