Videos sollen Bilder von Putins Luxus-Anwesen am Ladogasee zeigen

Drei moderne Häuser, mehrere Hubschrauber-Landeplätze, ein Kuhstall - und ein Wasserfall: Die Rechercheplattform des Kreml-Kritikers Chodorkowski veröffentlicht Drohnenaufnahmen eines Anwesens des russischen Präsidenten nahe der Grenze zu Finnland.

„Putins geheime Datscha in Karelien“ ist der Titel eines Videos der Rechercheplattform „Dossier Centre“, die vom Kreml-Kritiker und Ex-Chef des russischen Ölkonzerns Yukos, Michail Chodorkowski betrieben wird. Sie soll Aufnahmen einer Privatvilla des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Ladogasee, nur wenige Kilometer vor der finnischen Grenze, in der Provinz Karelien zeigen.

Das rund einen Quadratkilometer große Anwesen liege inmitten eines Nationalparks, inklusive die es umgebenden Wälder und Buchten sei das eingezäunte Gebiet vier Quadratkilometer groß. Es ist damit größer als der erste Bezirk mit 2,88 Quadratkilometern.

Der Bau des Anwesens mit drei modernen Häusern habe vor mehr als zehn Jahren begonnen. Wohlhabende Unternehmer in Putins Dunstkreis seien daran beteiligt gewesen. Der russische Präsident residiere mindestens ein Mal im Jahr in dem westrussischen Domizil, wenn er das orthodoxe Kloster Walaam auf einer Insel im Ladogasee besuche, so „Dossier Centre“ in einem Video auf Youtube.

Ein Flugabwehrsystem?

Auf dem Gelände gebe es zwei Helikopterlandeplätze, mehrere Liegeplätze für Yachten, eine Forellenfarm und einen Bauernhof mit Kühen. Auch ein vier Meter hoher Wasserfall befinde sich auf dem Gelände. Er zählte früher zu dem Nationalpark, der öffentliche Zugang sei nun aber nicht mehr möglich.

Zudem spekulieren die Journalisten der Rechercheplattform, dass Putin auf dem Anwesen auch ein Flugabwehrsystem installiert habe. Dieses könnte sich unter einer mit Gras bedeckten Erhöhung nahe einer der Villen befinden. (me)